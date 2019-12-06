Semt pazarında hazır mezarı görenler araca akın etti

Antalya’da kamyonete yüklenerek pazara getirilen hazır mezar ve mezar taşları, 650 liradan satışa sunuldu. Pazara alışveriş için gelen vatandaşlar ise hazır mezar ve taşları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kimi kendisi için mezarlık bilgisi alırken, kimi ölen yakınları için sipariş verdi.

Antalya’da 2 ay önce kurulan ‘Cennet’ adındaki hazır mezar firması, kamyonete yükledikleri hazır mezar ve taşlarını seyyar olarak kent merkezindeki bir pazarda satışa sundu. Mozaik betondan yapılan ve 650 TL’den pazar içerisinde satışa sunulan mezarları gören vatandaşlar, şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar mezarları inceleyip mezar içerisinde oturan satış yetkilisinden bilgi alırken, kimi vatandaşlar ise bakmadan geçmeyi tercih etti.

“30 yıl garanti veriyoruz”

Firmanın satış temsilcisi Selçuk Akkavak, seyyar olarak başladıkları işlerinde vatandaşların siparişlerini nereye isterlerse oraya götürdüklerini söyledi. Montaj fiyatı olarak 650 lira belirlediklerini aktaran Akkavak, mozaik betondan yapılan ürünün son derece sağlam olduğunu vurgulayarak, “İklim koşulları ile oluşabilecek patlama ve çatlamalara karşı 30 yıl garanti veriyoruz. Amacımız il ve ilçelerde bayilik vermek. Bu şekilde pazarlarda tanıtım yapmaya başladık” dedi.