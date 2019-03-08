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Semt pazarında hırsızlık yapan kadını zabıta yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinde görevli zabıta memurları, perşembe pazarında şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Semt pazarında hırsızlık yapan kadını zabıta yakaladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinde görevli zabıta memurları, perşembe pazarında şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Zanlı polis ekiplerine teslim edildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, semt pazarında görevli zabıta memurları, rutin kontroller sırasında şüpheli tavırları ile dikkat çeken bir kadını takibe aldı. Zabıta görevlileri, bir süre takip ettikleri şüpheliyi hırsızlık girişimi sırasında kıskıvrak yakaladı.
Yakalanan zanlı, emniyet güçlerine haber veren zabıta personeli tarafından bir süre gözetim altında tutuldu. Kadın, olay yerine gelen emniyet güçlerine teslim edildi.

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