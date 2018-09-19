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SEMT PAZARINDA 'RUJ' KAVGASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'da semt pazarında 10 liraya aldığı 2 ruju değiştirmek isteyen Derya Tilki ile ablası Remziye Esen, pazarcı E.Ç.

ANTALYA'da semt pazarında 10 liraya aldığı 2 ruju değiştirmek isteyen Derya Tilki ile ablası Remziye Esen, pazarcı E.Ç. tarafından dövüldüğünü iddia ederek polise şikayette bulundu. Pazar esnafı E.Ç ise kendisine hakaret edildiğini ve parmağının ısırılması sonucu acıyla yumruk attığını söyledi.

Derya Tilki, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde geçen cuma kurulan semt pazarından 10 liraya 2 adet ruj aldığını, eve geldiğinde rujların diğer rujlarla aynı olmadığını görünce 10 dakika sonra pazara dönerek değiştirmek istediğini söyledi. Değişim yapmak istediğini dile getiren Tilki, E.Ç'nin değişim yapmak istemediğini iddia etti. O esnada pazara gelen ablası Remziye Esen'in olaya müdahil olduğunu anlatan Tilki, ablasının ikisi arasında arayı bulmaya çalıştığını kaydetti. Tilki, tartışma esnasında yanlarındaki pazar arabasının tezgaha takıldığını belirterek, E.Ç ve yanında bulunan nişanlısı A.B'nin kendilerine küfür ettiğini ileri sürdü. Küfürleri duyunca tezgahtaki bir ürünü A.B.'ye fırlattığını anlatan Tilki, "E.Ç önce ablama dirsek attı, sonra bana yumruk attı. Ablamı kenara fırlattı ve boğazımı sıktı. Beni pazarın demirine vurdu. Ben de bu esnada parmağını ısırdım. Çok korktum ve ağladım. Diğer esnaf olmasa beni öldürebilirdi" diye konuştu.

'ESNAF BİZİ KURTARDI'

Morluklar yüzünden işe başlayamadığını anlatan Derya Tilki, bir dişinin de zarar gördüğünü söyledi. Tilki, “Olaydan beri yemek bile yiyemiyorum. Polise şikayette bulundum" dedi. Abla Remziye Esen ise kardeşinin E.Ç ile tartıştığını görünce ikili arasında sorunu gidermeye çalıştığını, ancak dayak yediğini anlattı. Esen, "Esnaf bizi kurtardı. Kolumdaki ağrı nedeniyle birkaç gündür uyuyamıyorum" dedi.

'PARMAĞIMI ISIRINCA YUMRUK ATTIM'

Pazarcı E.Ç ise iki kadının anlattıklarının doğru olmadığını savundu. E.Ç, “Derya Tilki rujları aldıktan 1 saat sonra yeniden geldi ve bunların kendisine yakışmadığını, değiştirilmesini istedi. Hijyenik ürünleri değiştiremeyeceğimi söyledim. Bir süre ikna etmeye çalıştım, sonra tezgahtan istediği ürünü alabileceğini söyledim. Benden de bir daha alışveriş yapmamasını söyledim. O sırada yanımda bulunan nişanlım da müşterinin uzaklaşmasını isteyince bana küfür yağdırmaya başladı. Gitmesi için ittirdim, o esnada parmağımı ısırdı. Parmağımda diş izleri ve çatlak oluştu. Can havliyle bir yumruk atarak beni bırakmasını istedim. Ablası da bu sırada nişanlımın saçını tutup çekmeye başladı. Ben de ablasını ittirdim. Ona kesinlikle vurmadım" diye konuştu.

E.Ç de iki kardeşten şikayetçi olduğunu söyledi.

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