SEMT PAZARINDA 'RUJ' KAVGASI

ANTALYA'da semt pazarında 10 liraya aldığı 2 ruju değiştirmek isteyen Derya Tilki ile ablası Remziye Esen, pazarcı E.Ç. tarafından dövüldüğünü iddia ederek polise şikayette bulundu. Pazar esnafı E.Ç ise kendisine hakaret edildiğini ve parmağının ısırılması sonucu acıyla yumruk attığını söyledi.

Derya Tilki, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde geçen cuma kurulan semt pazarından 10 liraya 2 adet ruj aldığını, eve geldiğinde rujların diğer rujlarla aynı olmadığını görünce 10 dakika sonra pazara dönerek değiştirmek istediğini söyledi. Değişim yapmak istediğini dile getiren Tilki, E.Ç'nin değişim yapmak istemediğini iddia etti. O esnada pazara gelen ablası Remziye Esen'in olaya müdahil olduğunu anlatan Tilki, ablasının ikisi arasında arayı bulmaya çalıştığını kaydetti. Tilki, tartışma esnasında yanlarındaki pazar arabasının tezgaha takıldığını belirterek, E.Ç ve yanında bulunan nişanlısı A.B'nin kendilerine küfür ettiğini ileri sürdü. Küfürleri duyunca tezgahtaki bir ürünü A.B.'ye fırlattığını anlatan Tilki, "E.Ç önce ablama dirsek attı, sonra bana yumruk attı. Ablamı kenara fırlattı ve boğazımı sıktı. Beni pazarın demirine vurdu. Ben de bu esnada parmağını ısırdım. Çok korktum ve ağladım. Diğer esnaf olmasa beni öldürebilirdi" diye konuştu.