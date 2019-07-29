Semt pazarında su püskürtmeli serinlik

Vatandaşların sıcak havaya rağmen hayatını en iyi şekilde geçirmeleri için projeler hazırladıklarını ifade eden Beyazgül, şöyle konuştu:

Burada gazetecilere açılamada bulunan Beyazgül, Şanlıurfa'da sıcaklıkların 45 derecelerde seyrettiğini ve bunun da insanları olumsuz etkilediğini söyledi.

"Sıcaklardan en fazla etkilenenlerden bazıları pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlarımız. 45 derece sıcaklıkta sabahtan akşama kadar pazarda çalışmak veya alışveriş yapmak kolay değil. Belediye olarak soğuk su püskürten sistemimizi bir pazarımıza kurduk ve olumlu dönüşler aldık. İnşallah tüm pazarlarımıza aynı sistemi kuracağız. Pazar esnafımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördük. Ayrıca bu sistem sayesinde esnafımızın ürününü de korumuş olduk."

Pazar esnaflarından Hüseyin Dikmen ise uygulamadan dolayı Beyazgül'e teşekkür ederek, sistem sayesinde vatandaşların rahat rahat alışveriş yaptığını, kendilerinin ise ürünlerini koruduklarını kaydetti.

