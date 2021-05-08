Semt Pazarları Açıldı Marketler Fiyat Düşürdü

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre kapalı olan semt pazarları bugün tezgahlarını açtı. 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde açılacağının duyurulmasıyla semt pazarlarında hareketlilik yaşandı.

Pazar yerlerinde meyve ve sebzenin yanı sıra fide satışı da yapılabilecek. VOA Türkçe Çankaya’daki pazar yerlerinden Ayrancı Pazarı’ndaydı. Pazar girişinde polis ve zabıta salgın önlemlerini sıkı bir şekilde denetliyor. Pazar yerine girişte vatandaşlara dezenfektan veriliyor ve ateş ölçümü yapılıyor. Vatandaşlar tezgah sayısının az olmasından, esnaf ise pazarların açıldığı gün marketlerin sebze-meyvede indirim yapmasından yakınıyor.

Vatandaş: “Pazarlar bir günden fazla açılmalı”

“Ne zamandan beri vatandaş pazar yüzü görmemişti, marketlere mahkum kalmıştık. Üretici için de tüketici için de haftanın farklı günleri pazar açılmalı” diyen emekli Oğuz Temel salgın önlemlerinden memnun olduğunu belirtti. Pazarcılara destek olmak için semt pazarını tercih eden emekli Burçin Şahlan, pazarcıların ürünlerini bazı şehirlerde halka bedava dağıttığını, ‘ekonomimiz bu’ diyerek pazarların her gün açılmasını ve herkesin yararlanması talebinde bulundu. Pazara biraz geç geldiğini söyleyen Soner Demir ise “Meyve kalmamış, esnaf sayısı az belki pazarcı da bu kadar beklemedi. Semt pazarlarını artık erkekler de tercih ediyor” diyor.