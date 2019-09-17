Semt pazarları modern temizlik aracı ile temizleniyor

Bağlar Belediyesi, aynı anda hem soğuk hem de sıcak su ile yıkama ve buharlaştırma özelliği olan gelişmiş son teknoloji sistemine sahip temizlik aracı ile semt pazarlarını, okulların çevresini ve camilerin avlusunu temizleyerek hijyenik hale getiriyor. Bağlar Belediyesi, gündüz semt pazarı olarak hizmet veren cadde ve sokakları akşam saatlerinde temizleyerek vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda günlük yaşantılarını sürdürmelerini sağlıyor. Aynı anda hem soğuk hem de sıcak su ile yıkama ve buharlaştırma özelliği olan gelişmiş son teknoloji sistemine sahip temizlik aracı ile semt pazarlarını, okulların çevresini ve camilerin avlusunu temizleyerek hijyenik hale getiriliyor. Deterjan kullanılarak yapılan temizleme çalışmaları sayesinde olası hastalıkların ve çevreye rahatsızlık veren kokuların da önüne geçiliyor. Gündüz semt pazarı olarak kullanılan Lefkoşa Caddesi’ndeki temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarına Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı. Gece geç saatlere kadar süren çalışmalara temizlik giysileri ve çizme giyerek katılan Başkan Beyoğlu’nun harcadığı efor ve çalışkanlığı, çalışmaları ilgiyle izleyen çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Vatandaşlar, yaşam alanlarının bu şekilde temizlenerek hijyenik hale getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek örnek davranışlarından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

“Halkımız hijyenik koşullarda yaşamayı hak ediyor”

Saatlerce süren sokakları dezenfekte çalışmalarında işçi gibi çalışan Başkan Beyoğlu, birçok ilde olmayan son teknoloji temizlik aracı ile Bağlar halkı için temiz bir çevre oluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Halkın yaşam alanının hijyenik olmasına özen gösterdiklerini belirten Beyoğlu, “Bu aracımızın bir çok özelliği mevcut. Hem sıcak hem soğuk su ile yıkıyor, aynı zamanda buhar özelliği var. Deterjan kullanmak suretiyle bu aracımızla semt pazarlarını, cami avlularını ve okulların çevresini temizliyoruz, dezenfekte ediyoruz. Teknolojik imkanlar önemli olmakla beraber esas önemli olan insan faktörüdür. Vatandaşlarımızın temiz, hijyenik ve sağlıklı koşullarda yaşama imkanına kavuşması için tüm ekiplerimizle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Bundan da asla yorgunluk duymuyoruz. Çünkü Bağlarımızın hizmete ihtiyacı var” dedi.

“Sürpriz projelerimiz var”

Önümüzdeki günlerde gerek temizlik gerekse çevre düzenlemesi ve kentsel dönüşüm alanlarında yoğun bir hizmet dönemine gireceklerini kaydeden Beyoğlu, “Bağlarımızın sokakları ve caddeleri Allah’ın izniyle pırıl pırıl olacak. Gündüz buralarda kurulan semt pazarlarında alış veriş yapan vatandaşlarımız bir sonraki günün sabahına işte bu şekilde tertemiz hale getirilmiş çevre koşullarında başlayacak. Bağlar’ı rahatlatacak projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dar olan bazı sokak ve caddelerimizi kapatıp çocuklarımız için oyun alanlarına çevireceğiz. Önümüzdeki günlerde sürpriz hizmetlerimiz olacak” diye konuştu.