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Sen Anlat Karadeniz 13. yeni bölüm 2. fragmanı: Velayet kime verildi! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 17.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 13. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Atv'de çarşamba akşamları ekrana gelen ve gecenin en çok izlenen yapımı olmayı kısa zamanda başaran Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü yine gözyaşı döktürecek. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes'in babasının ortaya çıkması ve Vedat ile imam nikahlı olduğunu söylemesi hem Nefes'i hem de Tahir'i zor durumda bırakmıştı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Yiğit'in velayetinin kime verildiği açıklanıyor. İşte 13. bölüm fragmanları

Sen Anlat Karadeniz 13. yeni bölüm 2. fragmanı: Velayet kime verildi! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 13. yeni bölüm 2. fragmanı merak uyandırdı. Atv'de çarşamba akşamları ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir ile Nefes'in aşkında neler yaşanacak? Geçen hafta son bölümde Nefes'in babasının son dakikada ortaya çıkması ve Nefes'in Vedat ile imam nikahlı olduğunu söylemesi herkesi şok etmişti. Nefes ve Nefes'in her daim yanında olan Tahir, bu olay sonrasında zor durumda kaldılar. Deli Tahir, buna rağmen, annesinin söylediklerine rağmen Nefes'e sahip çıkmaya devam ediyor. Peki bu durum ne şekilde yansıyacak? Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Yiğit'in velayeti, Vedat'a mı Nefes'e mi verilecek? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 13. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes'in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur. Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır.

Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ama Vedat'ın anlayamadığı bir şey vardır; inanç. Nefes'in yolculuğu çok zor bir yolculuktur ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanmaktadırlar. Tahir, geçmişte Nefes'in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecektir. Deli Tahir'in akıllıca bir hamlesi, Nefes'i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtarır. Ama aynı Tahir'in Nefes'le Yiğit için yaptığı bir delilik, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkıp onları çok zor duruma sokacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur.

Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm full izle

Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun.

Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

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