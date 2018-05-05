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Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı: Tahir çıldırdı! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 05.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin fırtınalar estiren dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde oynadığı dizinin yeni bölüm fragmanında Tahir ile Nefes, evliliklerini ilk günlerini mutlu mesut geçirirken huzurlarını Vedat kaçırır. Sen Anlat Karadeniz 16. bölüm fragmanında Vedat'ın sözleri Tahir'i çıldırttı. İşte Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı: Tahir çıldırdı! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölümü atv tarafından yayınlandı. Merakla beklenen fragman izleyenleri şok etti. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Nefes ile Tahir'in aralarındaki gülümseten atışmaları, Vedat'ın evlerine gelmesi ile bozulur. Vedat'ın Nefes için "O benim malım" tabirini kullanması Deli Tahir'i iyice dellendirdi. Tahir, Vedat'ın kafasına yine silahını dayadı. Fakat Nefes'in kızının yerini bildiği için birşey yapamaması onu öfkelendirdi. Diğer yandan Vedat, Berrak'a intihar süsü vererek öldürmeye çalışıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 15. SON BÖLÜM

Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes, Tahir'e Yiğit'ten başka bir çocuk daha doğurduğunu ama öldüğünü söyler. Nefes, öldüğünü sandığı kızını sürekli rüyalarında gördüğünü söyler. Tahir ise gerçeği bilmektedir. Nefes'in kızının yaşadığını, daha önce Vedat'tan öğrenmişti. Bu yüzden de onu öldürmekten vazgeçmişti.

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?


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