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Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı: Tahir ile Nefes Rusya'ya kaçıyor! (Son bölümde neler olmuştu?)

DİZİ HABERLERİ  | 04.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'de çarşamba günleri izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz son bölümünde Yiğit'in velayetinin Vedat'a verilmesi sonrasında Tahir, Vedat'ın itirafını polise verir. Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanında Nefes, Tahir'in itirafı polise verdiğini öğrenince çok sinirleniyor. Vedat, bir yandan Mercan'ı tehdit ederken Nazar ile nikha masasına oturuyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı: Tahir ile Nefes Rusya'ya kaçıyor! (Son bölümde neler olmuştu?)

Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz, çarşamba günleri birinciliği kimseye kaptırmıyor. Son bölümde Sen Anlat Karadeniz Tüm Kişiler'de %13,32 izlenme oranı ve %31,67 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Yiğit'in velayeti Vedat'a verildi. Yiğit'in mahkemede verdiği cevap herkesi şok etmişti. Finalde ise Tahir, polise giderek Vedat'ın itirafını veriyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Nefes, Tahir'in polise gitmesine çok kızıyor. Tahir, Vedat ile anlaşma yapmayacağını söyleyerek "O içeri, biz dışarı. Rusya'ya kaçıyoruz!" diyor. Diğer yandan Vedat, Mercan'ı tehdit ediyor, kendisini ele vermemesi için. Ve Berrak'ı da aynı şekilde hırpalıyor. Nazar ile nikah masasına oturan Vedat, polisler gelmeden önce evlenmek istiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI



SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir? Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?

YİĞİT'İN HERKESİ ŞOK EDEN CEVABI!



SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

TAHİR, VEDAT'A KARŞI SON KOZUNU KULLANIYOR!

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