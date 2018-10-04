Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Sen Anlat Karadeniz 24. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe(Tahir), İrem Helvacıoğlu(Nefes), Mehmet Ali Nuroğlu(Vedat)'ın oynadığı Sen Anlat Karadeniz 24. son bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitledi. Heyecanla izlenen son bölümde Nefes, Vedat'ı vuruyor. Tahir ile Vedat, Asiye'yi kurtarıyor. Final sahnesinde ise Mustafa, Vedat'a tuzak kuruyor ve onu kaçırıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Saniye hanım, olan herşeyin Nefes'in ailesine gelmesine bağlayarak onu evden kovuyor. Diğer yandan Mustafa'nın kaçırdığı Vedat'ı Tahir öldüresiye dövüyor. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde. İşte sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı...
Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek?
????"Getma getma yanarım da— atv (@atvcomtr) 3 Ekim 2018
Gedan guni sayarım
Gedıp geri bahmasan da
Çira gibi yanarım..." #KalbimdekiFırtına pic.twitter.com/74wWdQHNVG
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE
Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?
Mustafa, Vedat'ı kaçırıyor! #KalbimdekiFırtına pic.twitter.com/iIhGAoOd39— atv (@atvcomtr) 3 Ekim 2018
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