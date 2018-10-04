MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Sen Anlat Karadeniz 24. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2018 08:08 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ulaş Tuna Astepe(Tahir), İrem Helvacıoğlu(Nefes), Mehmet Ali Nuroğlu(Vedat)'ın paylaştığı Sen Anlat Karadeniz 24. son bölümü ile dün akşam atv ekranlarında idi. Heyecanl izlenen son bölümde Mustafa, Vedat'a kurduğu tuzak ile onu kaçırıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Saniye Hanım, Nefes'i evden kovarken gözü dönen Tahir, Vedat'ı öldüresiye dövüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki..

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Sen Anlat Karadeniz 24. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe(Tahir), İrem Helvacıoğlu(Nefes), Mehmet Ali Nuroğlu(Vedat)'ın oynadığı Sen Anlat Karadeniz 24. son bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitledi. Heyecanla izlenen son bölümde Nefes, Vedat'ı vuruyor. Tahir ile Vedat, Asiye'yi kurtarıyor. Final sahnesinde ise Mustafa, Vedat'a tuzak kuruyor ve onu kaçırıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Saniye hanım, olan herşeyin Nefes'in ailesine gelmesine bağlayarak onu evden kovuyor. Diğer yandan Mustafa'nın kaçırdığı Vedat'ı Tahir öldüresiye dövüyor. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde. İşte sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?


PARTNEREn iyi fotoğraf çeken telefonlar!En iyi fotoğraf çeken telefonlar!
Usta isim Erkenci Kuş'un kadrosuna dahil olduUsta isim Erkenci Kuş'un kadrosuna dahil oldu
Gelinim Mutfakta'da ortam gerildi! Reyhan Hanım stüdyoyu terk etti!Gelinim Mutfakta'da ortam gerildi! Reyhan Hanım stüdyoyu terk etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz Sen Anlat Karadeniz son bölüm Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı sen anlat karadeniz 25 bölüm fragmanı atv

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Whatsapp değişti! Artık birine mesaj yazarken...

Whatsapp değişti! Artık birine mesaj yazarken...

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Aslan, Porto'da kendini yaktı!

Aslan, Porto'da kendini yaktı!

İlginizi Çekebilir

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Usta isim Erkenci Kuş'un kadrosuna dahil oldu

Usta isim Erkenci Kuş'un kadrosuna dahil oldu

Gelinim Mutfakta'da ortam gerildi! Reyhan Hanım stüdyoyu terk etti!

Gelinim Mutfakta'da ortam gerildi! Reyhan Hanım stüdyoyu terk etti!

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Söz 54. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, Dragan'ın elinde! (Söz son bölüm izle)

Söz 54. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, Dragan'ın elinde! (Söz son bölüm izle)

Savaşçı 49. yeni bölüm 2. fragmanı: Kağan'ın hedefinde kim var? (Savaşçı yeni sezon ne zaman?)

Savaşçı 49. yeni bölüm 2. fragmanı: Kağan'ın hedefinde kim var? (Savaşçı yeni sezon ne zaman?)

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam TRT 1 yayın akışında var mı? (Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. bölüm)

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam TRT 1 yayın akışında var mı? (Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. bölüm)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.