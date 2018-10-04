Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Sen Anlat Karadeniz 24. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe(Tahir), İrem Helvacıoğlu(Nefes), Mehmet Ali Nuroğlu(Vedat)'ın oynadığı Sen Anlat Karadeniz 24. son bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitledi. Heyecanla izlenen son bölümde Nefes, Vedat'ı vuruyor. Tahir ile Vedat, Asiye'yi kurtarıyor. Final sahnesinde ise Mustafa, Vedat'a tuzak kuruyor ve onu kaçırıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Saniye hanım, olan herşeyin Nefes'in ailesine gelmesine bağlayarak onu evden kovuyor. Diğer yandan Mustafa'nın kaçırdığı Vedat'ı Tahir öldüresiye dövüyor. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde. İşte sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek?