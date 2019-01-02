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Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü bu akşam var mı? 2 Ocak Çarşamba ATV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 02.01.2019 02:03 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 37. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. ATV'nin ekrana damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz Peki Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 2 Ocak Çarşamba ATV yayın akışı...

Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü bu akşam var mı? 2 Ocak Çarşamba ATV yayın akışı

Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın başrollerde oynadığı Sen Anlat Karadeniz’in 36. son bölümü 26 Aralık 2018 Çarşamba akşamı yayınlanmıştı. Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarını yenilemelerinden dolayı iddialı diziler ekrana ara verdi. Sen Anlat Karadeniz dizisi de üç hafta boyunca yayınlanmayacak. Sen Anlat Karadeniz'in 37. yeni bölümünün 23 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.

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ATV'nin 2 Ocak Çarşamba akşamı yayın akışında ise saat 20.00'de Labirent: Ölümcül Kaçış , 22.05'de ise Wolverine isimli filmler yer alıyor.

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SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?

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