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Sen Anlat Karadeniz 5. bölümde psikopat koca Vedat'a büyük şok

DİZİ HABERLERİ  | 22.02.2018 01:53 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz'in 5. bölümü nefesleri kesti. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde, psikopat kocası Vedat'tan kaçmak için Batum'a giden Nefes, yakalandı. Nefes'e yine işkence yapan Vedat beklemediği bir hareketle şok oldu. Eşinin silahını alıp çenesine dayayan Nefes, Vedat'ın zayıf noktasını buldu. Kendisini vurmakla tehdit eden Nefes oğlunu istedi. Sonunda Nefes'i kurtarmayı başaran Tahir, Vedat'ı omzundan vurarak yaraladı. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 5. bölümündeki nefes kesen sahneler

Sen Anlat Karadeniz 5. bölümde psikopat koca Vedat'a büyük şok

ATV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Sen Anlat Karedeniz'in son bölümünde, Nefes'i kurtaran Tahir, Vedat'a büyük bir ders verdi.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu, Öykü Gürman'ın paylaştığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz'in 6. bölüm fragmanı da yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nefes ve Yiğit'in Rusya'daki özgürlük hayalleri, Vedat'ın onları yakalamasıyla suya düşer. Tahir, Batum'da Nefes'ten gelecek "sağ salim vardık" haberini beklerken, Vedat, Nefes'ten oğlunu da ayırır, Yiğit'i annesinin kollarından koparıp İstanbul'a gönderir. Nefes şimdi yabancı bir memlekette yapayalnız Vedat'ın zalim ellerindedir.

Tahir ise yüzlerce kilometre öteden çok acı bir şekilde Nefes'in her çığlığına tanık olur. Nefes'in Yiğit'i kendisine emanet ettiğini duyar ve Vedat'ın silahından çıkan merminin sesiyle büyük bir karanlığın içine gömülür. Artık hayatının tek bir amacı vardır. Ölü ya da diri, Nefes'i Vedat'ın ellerinden almak ve Yiğit'i kurtarmak.

Karadeniz'de ise, Mustafa kardeşinin hayatı karşılığında kaçırdığı Eyşan'la uğraşırken, Asiye hiç istemediği eltisi Mercan'a bohça götürmek zorunda kalır ve elbette Asiyeliğini yapar. Ancak çok geçmeden gelen bir mesaj, Asiye'nin yüreğinde büyük bir yangını başlatır. Kocası onu başka bir kadınla aldatmaktadır! Asiye tabancasını kaptığı gibi Mustafa'sının peşine düşer.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

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