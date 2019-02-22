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Sen Anlat Karadeniz'de Tahir yakalanıyor mu? Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.02.2019 00:29 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 41. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünün ardından 42. bölüm fragmanı da yayınlandı. Tahir kaçıyor, Vedat ise Nefes'in peşinde.

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünün ardından 42. yeni bölüm fragmanını izleyici ile buluşturdu.

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile 27 Şubat Çarşamba akşamı ATV'de.

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. Murat Nazar'ı kaçırır.

Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır.

Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.

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