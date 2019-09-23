Sen Anlat Karadeniz'den ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu'nun yeni dizi belli oldu! İşte Güvercin dizisi oyuncuları

Son olarak Sen Anlat Karadeniz'de Vedat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Güvercin dizisi ile ekranlara dönecek. Başrolde yer alacak Nuroğlu, dizide Kenan karakterine hayat verecek.

Güvercin dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu'nun haricinde; Menderes Samancılar, Nursel Köse, Eslem Akar, Toprak Sağlam, Devrim Saltoğlu ve Genco Özak'la da el sıkışıldı.

BİR YENİ OYUNCU DAHA KADROYA KATILDI

Star'da yayınlanacak dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Tolga Pancaroğlu katıldı. Pancaroğlu, dizide 'Erdem' karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncu daha önce, TRT 1'in 2016'da final yapan Baba Candır dizisinde üç sezon rol almıştı.



