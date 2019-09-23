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Sen Anlat Karadeniz'den ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu'nun yeni dizi belli oldu! İşte Güvercin dizisi oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2019 00:21 | Son Güncelleme

Star'ın Pastel Film imzalı yeni dizisi Güvercin'in oyuncu kadrosu belli olmaya devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz' dizisinden geçen sezon ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu'nun başrolde oynayacağı Güvercin dizisinin çekimleri ise 13 Ekim'de başlayacak. Peki Güvercin dizisinde kimler oynuyor? İşte oyuncu kadrosu.

Sen Anlat Karadeniz'den ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu'nun yeni dizi belli oldu! İşte Güvercin dizisi oyuncuları

Son olarak Sen Anlat Karadeniz'de Vedat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Güvercin dizisi ile ekranlara dönecek. Başrolde yer alacak Nuroğlu, dizide Kenan karakterine hayat verecek.

Güvercin dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu'nun haricinde; Menderes Samancılar, Nursel Köse, Eslem Akar, Toprak Sağlam, Devrim Saltoğlu ve Genco Özak'la da el sıkışıldı.

BİR YENİ OYUNCU DAHA KADROYA KATILDI
Star'da yayınlanacak dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Tolga Pancaroğlu katıldı. Pancaroğlu, dizide 'Erdem' karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncu daha önce, TRT 1'in 2016'da final yapan Baba Candır dizisinde üç sezon rol almıştı.

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