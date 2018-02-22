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Sen Anlat Karadeniz dizisine Nurgül Yeşilçay övgü yağdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 01:30 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, ATV'nin reyting birincisi dizisi Sen Anlat Karadeniz'e olan beğenisi dile getirdi. Nurgül Yeşilçay, Sen Anlat Karadeniz'deki oyunculuklar, kurgu ve müziklerin başarısını överek, 'Dünyası harika kurulmuş' dedi.

Sen Anlat Karadeniz dizisine Nurgül Yeşilçay övgü yağdırdı

ATV ekranlarında Çarşamba akşamları ekrana gelen Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav'ın yönetmenliklerini yaptığı Sen Anlat Karadeniz dizisi kısa sürede büyük beğeni kazanarak reytinglerde zirveye yerleşti.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da Sen Anlat Karadeniz'in hayranı çıktı. Yeşilçay, başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu, Öykü Gürman'ın paylaştığı diziye sosyal medya hesabından övgüler yağdırdı.

Dizinin yeni bölümü yayınlandığı sırada tweet atan Nurgüş Yeşilçay, 'Oyunculuklar çok iyi o ayrı da! Görüntü yönetmeni,yönetmen,kurgu ve müziklerde bi başka güzel!Dünyası harika kurulmuş! Tüm ekibin ellerine sağlık' dedi.

nurgul

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Sen Anlat Karadeniz nurgül yeşilçay

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