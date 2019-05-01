Sen Anlat Karadeniz dizisinin fırtınası Meksika’yı etkisi altına aldı!

Özellikle Latin Amerika ülkelerinde Sen Anlat Karadeniz büyük bir ilgi görmekte. Bu ülkelerden birisi de Meksika… Meksika’da televizyon, gazete ve dergi haberlerine de konu olan Sen Anlat Karadeniz büyük beğeniyle takip ediliyor.

Dizinin hikayesi, karakterleri, oyuncuların hayat hikayeleri gibi birçok konuda Meksika basınında haberler yayınlanmakta.

Kadına şiddet konusunun işletmesi de ayrıca dikkat çekmekte. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan bu sorun Meksika televizyonlarında da konu oldu. Bir programda sunucu, “Hem burada hem de diğer programlarda sürekli bu konudan konuşuyoruz” diyerek dizinin yarattığı etkiye işaret ediyor.

Meksikalı televizyon izleyicileri 22 Nisan pazartesi akşamından bu yana dizi ile tanışmış durumdalar.

Dizi, Meksika’da hafta içi her akşam ekrana gelmeye devam ediyor.

