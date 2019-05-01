MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz dizisinin fırtınası Meksika’yı etkisi altına aldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2019 15:05 | Son Güncelleme

atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, yurt dışında da birçok ülkede yayınlanmakta. Dizi şimdiden büyük bir beğeni toplamış durumda.

Sen Anlat Karadeniz dizisinin fırtınası Meksika’yı etkisi altına aldı!

Özellikle Latin Amerika ülkelerinde Sen Anlat Karadeniz büyük bir ilgi görmekte. Bu ülkelerden birisi de Meksika… Meksika’da televizyon, gazete ve dergi haberlerine de konu olan Sen Anlat Karadeniz büyük beğeniyle takip ediliyor.

Dizinin hikayesi, karakterleri, oyuncuların hayat hikayeleri gibi birçok konuda Meksika basınında haberler yayınlanmakta.

Kadına şiddet konusunun işletmesi de ayrıca dikkat çekmekte. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan bu sorun Meksika televizyonlarında da konu oldu. Bir programda sunucu, “Hem burada hem de diğer programlarda sürekli bu konudan konuşuyoruz” diyerek dizinin yarattığı etkiye işaret ediyor.

Meksikalı televizyon izleyicileri 22 Nisan pazartesi akşamından bu yana dizi ile tanışmış durumdalar.

Dizi, Meksika’da hafta içi her akşam ekrana gelmeye devam ediyor.

Bu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayınBu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayın
Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti! Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!
İrem Sak'tan uyku öncesi merhabası İrem Sak'tan uyku öncesi merhabası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz meksika

En Çok Okunan Haberler

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Mehmet Demirkol'dan Galatasaray ve Real Madrid sözleri

Mehmet Demirkol'dan Galatasaray ve Real Madrid sözleri

Ajax finale göz kırptı!

Ajax finale göz kırptı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yatak odasından paylaştı! 'Isınmaya niyeti yok'

Yatak odasından paylaştı! 'Isınmaya niyeti yok'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

O aslında kız çocuğu! Bakın kimmiş...

O aslında kız çocuğu! Bakın kimmiş...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rose McGowan ikonik elbiseyi neden giydiğini 21 yıl sonra açıkladı

İkonik elbiseyi neden giydiğini 21 yıl sonra açıkladı

'Ben de uzlaşmak istemiyorum'

'Ben de uzlaşmak istemiyorum'

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

İrem Sak'tan uyku öncesi merhabası

İrem Sak'tan uyku öncesi merhabası

Gonca Vuslateri’ni havalimanında ağlatan video!

Gonca Vuslateri’ni havalimanında ağlatan video!

Ezgi Mola: Evleneceğim haberini önce annem duymak ister

Ezgi Mola: Evleneceğim haberini önce annem duymak ister

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.