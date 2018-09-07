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Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2018 01:13 | Son Güncelleme

ATV'de 2. sezonuyla ekranlara gelecek olan Sen Anlat Karadeniz’e usta oyuncu Erdal Cindoruk dahil oldu.

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

Çekimleri Karadeniz'de devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisine Erdal Cindoruk dahil oldu. Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizide yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.

erdal cindoruk

Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkânsız aşkını anlatıyor. Heyecanla izlenen dizide Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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Sen Anlat Karadeniz erdal cindoruk dizi atv

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