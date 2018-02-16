Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si: Şiddet sahnelerinde geriliyorum

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinde Asiye karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin şarkılarını da seslendiren 35 yaşındaki Gürman, Akşam'a verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı.

Sosyal medyada çok konuşulan o sahneler ile ilgiliyse şu sözleri söyledi:

"Şiddet sahnelerini izlediğimde çok etkileniyorum gözlerim doluyor, çok geriliyorum. Kayıtsız kalmak mümkün değil. Gösterilenin ötesinde çok daha ağır şiddet gören kadınlarımızın olduğunu da biliyorum. Şiddetin her türlüsüne elbette karşıyız. Kaba kuvvet acizliktir."

Gürman bu senaryoyu kabul etme sebebini ise şöyle açıklıyor:

"Trabzon’da olması, senaryonun sürükleyici olması ve bana teklif edilen rol “Asiye Kaleli”. Rolü ilk okuduğum andan itibaren duygusal bir bağ oluştu."

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