MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si: Şiddet sahnelerinde geriliyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 14:09 | Son Güncelleme

'Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman dizinin çok konuşlan şiddet sahneleriyle ilgili, " Şiddet sahnelerinde geriliyorum" ifadelerini kullandı

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si: Şiddet sahnelerinde geriliyorum

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinde Asiye karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin şarkılarını da seslendiren 35 yaşındaki Gürman, Akşam'a verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı.

,ZxIoEW9w8EurGGFaGy6snQ

Sosyal medyada çok konuşulan o sahneler ile ilgiliyse şu sözleri söyledi:

"Şiddet sahnelerini izlediğimde çok etkileniyorum gözlerim doluyor, çok geriliyorum. Kayıtsız kalmak mümkün değil. Gösterilenin ötesinde çok daha ağır şiddet gören kadınlarımızın olduğunu da biliyorum. Şiddetin her türlüsüne elbette karşıyız. Kaba kuvvet acizliktir."

Gürman bu senaryoyu kabul etme sebebini ise şöyle açıklıyor:

"Trabzon’da olması, senaryonun sürükleyici olması ve bana teklif edilen rol “Asiye Kaleli”. Rolü ilk okuduğum andan itibaren duygusal bir bağ oluştu."

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz Öykü Gürman

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
para için herşey yaparsınız
Diğer Haberler
Bergüzar Korel de isyan etti: 'Çocuklarınız susmasın'

Bergüzar Korel de isyan etti: 'Çocuklarınız susmasın'

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı

Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı

Survivor 2018 izle: 5. bölümde şok sakatlık! (Online TV8 izle - TV8 Frekans Bilgileri)

Survivor 2018 izle: 5. bölümde şok sakatlık! (Online TV8 izle - TV8 Frekans Bilgileri)

Seda Sayan hayranlarını korkuttu

Seda Sayan hayranlarını korkuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.