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Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 03.01.2019 10:15 | Son Güncelleme

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü dün yayınlanması gerekirken ekranlara gelmedi. Yeni yıl tatiline giren dizinin yeni bölümü 23 Ocak'ta yayınlanacak.

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam merakla beklenen yeni bölümü yayınlanmadı.

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ile Tahir'in zorlu sevdası ve onlara sürekli hayatı zehir etmeye çalışan Vedat'ın mücadelesi anlatılıyor. Yeni yıla girmemizin ardından dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamaya başladı.

3 HAFTA ARA VERDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; yeni yıl tatili veren Sen Anlat Karadeniz Ocak'ın ilk çarşambası ekranda olmayacak.

Söylentilere göre 3 hafta yayına ara vermesi ve 23 Ocak'ta ilk bölümünü yayınlanlaması bekleniyor.

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