MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz şoku! ATV resmen duyurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

ATV ekranlarının en çok ses getiren dizilerinden biri olan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünü bekleyenlere şok! Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 27 Mart Çarşamba akşamı yayınlanmayacak.

Sen Anlat Karadeniz şoku! ATV resmen duyurdu

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünü bekleyen seyirciye büyük şok! Merakla beklenen dizinin 46. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. ATV Sen Anlat Karadeniz dizisini yarın akışından kaldırdı. Peki neden bu hafta Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yok?

ATV ekranlarında yaklaşık 2 sezondur devam eden ve daha yayınlandığı ilk bölüm ile seyirciyi içine çeken dizi Sen Anlat Karadeniz, kanalın reyting listelerinde de yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi karşısında sıkı rakipler olmasına rağmen günün en çok izlenen yapımı olmayı başarıyor ve reyting listelerinde zirveyi kimseye kaptırmıyor.

SEÇİM ÖZEL PROGRAMI YAYINLANACAK

ATV bu hafta dizinin yeni bölümünü yayın akışından kaldırdı. Yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Seçim Özel programını canlı olarak yayınlayacak. Dizinin 46. yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyen seyirci ise 2 hafta sonra yani 3 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümü izleyebilecek.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Transparan eleştirilerine Beyonce ve Jennifer Lopez'li yanıt!Transparan eleştirilerine Beyonce ve Jennifer Lopez'li yanıt!
7 kilo veren Aşkın Nur Yengi son haliyle dikkat çekti7 kilo veren Aşkın Nur Yengi son haliyle dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz son bölüm 46. bölüm seçim özel yayını

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Seki'den transparan elbise eleştirilerine Beyonce ve Jennifer Lopez’li yanıt!

Transparan eleştirilerine Beyonce ve Jennifer Lopez'li yanıt!

7 kilo veren Aşkın Nur Yengi son haliyle dikkat çekti

7 kilo veren Aşkın Nur Yengi son haliyle dikkat çekti

Boşanan Burak Sergen ile Işıl Ulutürk yeni aşklarını tanıştırdı

Eski eşler yeni aşklarını tanıştırdı

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Şahan Gökbakar’dan belediyeye uyarı

Şahan Gökbakar’dan belediyeye uyarı

Ata Demirer’den annesine doğum günü mesajı

Ata Demirer’den annesine doğum günü mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.