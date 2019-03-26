Sen Anlat Karadeniz şoku! ATV resmen duyurdu

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünü bekleyen seyirciye büyük şok! Merakla beklenen dizinin 46. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. ATV Sen Anlat Karadeniz dizisini yarın akışından kaldırdı. Peki neden bu hafta Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yok?

ATV ekranlarında yaklaşık 2 sezondur devam eden ve daha yayınlandığı ilk bölüm ile seyirciyi içine çeken dizi Sen Anlat Karadeniz, kanalın reyting listelerinde de yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi karşısında sıkı rakipler olmasına rağmen günün en çok izlenen yapımı olmayı başarıyor ve reyting listelerinde zirveyi kimseye kaptırmıyor.

SEÇİM ÖZEL PROGRAMI YAYINLANACAK

ATV bu hafta dizinin yeni bölümünü yayın akışından kaldırdı. Yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Seçim Özel programını canlı olarak yayınlayacak. Dizinin 46. yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyen seyirci ise 2 hafta sonra yani 3 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümü izleyebilecek.

