'Sen buna giremezsin' sözü kilo verdirtti! Bambaşka birine döndü

Günde 6 bin kaloriden fazla tüketen kadın sıkı bir diyete girerek bambaşka biri oldu. Ona bu kararı almasını sağlayan şey ise satış asistanı oldu. Düğün günü için gelinlik bakmaya giden ancak mağaza çalışanının ''bu sana uymaz'' dediği gelinlik sonrası zayıflama kararı alan Ali Stutz Buch, ''Bu benim için bir dönüm noktası oldu ama o an perişan olmuştum'' dedi.

''120 KİLOYDUM 57 KİLO VERDİM''

ABD'nin Winconsin eyaletinde yaşayan Buch, şeker ve karbonhidrat tüketimini keserek hızlı bir kilo verme maratonuna girdi. Buch, 57 kilo verdiği için mutlu olduğunu ancak o gün gelinlik mağazasından çıkarken kendini çok kötü hissettiğini söyleyerek şöyle konuşuyor: Düğün günüme daha uzun bir süre vardı ama gelinlik için mağazaları dolaşmaya başlamıştım.

''BU SANA OLMAZ'' SÖZÜ DİYETE BAŞLATTI

Tam hayalimdeki gibi bir gelinlik buldum ve denemeye koyuldum ancak satış görevlisi onu elimden hızlıca alarak 'bu sana olmaz, buna giremezsin. Büyük beden gelinliklere bakman lazım' dedi. O anda yıkıldım ve perişan oldum. Elbette bedenimin farkındaydım ama bir yabancı yüzünüze bu kadar keskin bir şey söylediğinde güvenim mahvoldu. Sıkı bir diyete girme kararı aldım. 120 kiloydum 57 kilo verdim. Keto diyeti yapmaya başladım. Bu zordu çünkü irademe sahip çıkmak o kadar kolay değildi. Çünkü bir oturuşta büyük bir pasta yiyen biriydim. Ama o çalışanın sözleri hep kafamda yankılandı.