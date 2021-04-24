HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Sen buna giremezsin' sözü kilo verdirtti! Bambaşka birine döndü

'Sen buna giremezsin' sözü kilo verdirtti! Bambaşka birine döndü

24.04.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayalindeki gelinliğe kiloları nedeniyle sığamayan 29 yaşındaki Ali Stutz Buch, kendi çabasıyla 57 kilo verdi. Düğünden önce etkileyici bir şekilde kilo veren Buch, karın germe, göğüs büyütme gibi estetik ameliyatlar da olarak bambaşka birine döndü.

'Sen buna giremezsin' sözü kilo verdirtti! Bambaşka birine döndü

Günde 6 bin kaloriden fazla tüketen kadın sıkı bir diyete girerek bambaşka biri oldu. Ona bu kararı almasını sağlayan şey ise satış asistanı oldu. Düğün günü için gelinlik bakmaya giden ancak mağaza çalışanının ''bu sana uymaz'' dediği gelinlik sonrası zayıflama kararı alan Ali Stutz Buch, ''Bu benim için bir dönüm noktası oldu ama o an perişan olmuştum'' dedi.

''120 KİLOYDUM 57 KİLO VERDİM''

ABD'nin Winconsin eyaletinde yaşayan Buch, şeker ve karbonhidrat tüketimini keserek hızlı bir kilo verme maratonuna girdi. Buch, 57 kilo verdiği için mutlu olduğunu ancak o gün gelinlik mağazasından çıkarken kendini çok kötü hissettiğini söyleyerek şöyle konuşuyor: Düğün günüme daha uzun bir süre vardı ama gelinlik için mağazaları dolaşmaya başlamıştım.

''BU SANA OLMAZ'' SÖZÜ DİYETE BAŞLATTI

Tam hayalimdeki gibi bir gelinlik buldum ve denemeye koyuldum ancak satış görevlisi onu elimden hızlıca alarak 'bu sana olmaz, buna giremezsin. Büyük beden gelinliklere bakman lazım' dedi. O anda yıkıldım ve perişan oldum. Elbette bedenimin farkındaydım ama bir yabancı yüzünüze bu kadar keskin bir şey söylediğinde güvenim mahvoldu. Sıkı bir diyete girme kararı aldım. 120 kiloydum 57 kilo verdim. Keto diyeti yapmaya başladım. Bu zordu çünkü irademe sahip çıkmak o kadar kolay değildi. Çünkü bir oturuşta büyük bir pasta yiyen biriydim. Ama o çalışanın sözleri hep kafamda yankılandı.

CATERS_9ST_WEIGHTLOSS_FOR_WEDDING_001_3433163

Kilo verdikten sonra tekrar o mağazaya giden Ali, çalışana teşekkür etti ve kendisini tanıyıp tanımadığını sordu. Çalışan Ali adına böyle bir şey yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

CATERS_9ST_WEIGHTLOSS_FOR_WEDDING_002_3433164

CATERS_9ST_WEIGHTLOSS_FOR_WEDDING_003_3433165

CATERS_9ST_WEIGHTLOSS_FOR_WEDDING_006_3433168

CATERS_9ST_WEIGHTLOSS_FOR_WEDDING_007_3433169

CATERS_9ST_WEIGHTLOSS_FOR_WEDDING_011_3433173

CATERS_9ST_WEIGHTLOSS_FOR_WEDDING_013_3433175

CATERS_9ST_WEIGHTLOSS_FOR_WEDDING_018_3433180


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Yok artık! 35 kadınla aynı anda ilişki yaşadıYok artık! 35 kadınla aynı anda ilişki yaşadı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

Tam kapanma yeniden gündemde! Kaçınılmaz...

Tam kapanma yeniden gündemde! Kaçınılmaz...

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Nişanlısını babasıyla aldattı, bir de çocuk doğurdu

Nişanlısını babasıyla aldattı, bir de çocuk doğurdu

Servet! Evin parkelerinin altından binlerce dolar çıktı

Servet! Evin parkelerinin altından binlerce dolar çıktı

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.