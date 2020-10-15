Sen Çal Kapımı 14. son bölümde Eda ve Serkan ayrıldı mı? "Kim kimin canını yakacak göreceksin" Sen Çal Kapımı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 14. bölümü 14 Ekim Çarşamba akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 21 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 15. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Sen Çal Kapımı yeni bölüme Serkan ve Eda'nın ayrılıkları damga vuracak. Eda, kendisinden ayrılan Serkan'a "Ben senden önce de vardım, senden sonra da varım Serkan. Senin benim yerime koyabileceğim hiç bir şey yok hayatında. Kim kimin canını yakacak göreceksin" sözleriyle meydan okuyor.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda, Serkan’ın onunla İtalya’ya gideceğini halasına ve arkadaşlarına açıklar. Çok mutlu, çok aşık ve heyecanlıdır. Serkan ise ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. “Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda’dan ayıramaz” der ve ailesine karşı çıkar.

Eda’ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda’yla baş başa bir gün geçirmek ister. Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir. Efe’nin bu ortamda Selin’e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan’ı çıldırtır.