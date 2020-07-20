Sen Çal Kapımı 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serkan'dan Eda'ya uyarı: Bunun bir oyun olduğunu unutma!

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı 22 Temmuz Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Sen Çal Kapımı yeni bölümde Serkan ve Eda arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak.



Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu Sen Çal Kapımı dizisinin ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme alıyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat uluslararası önemli bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda dudaklarına yapışınca toplantı dağıldı. Şimdi Serkan’ın kurtarması gereken bir prestiji var ve Eda da yaptığı hatayı düzeltmek zorunda. Çözüm basit: 2 ay boyunca nişanlı taklidi yapacaklar. Serkan’ın prestiji kurtarılacak ve karşılığında Eda’nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Tek bir sorun var, birbirlerine bir anda aşık olduklarına aile ve arkadaşlarını ikna etmek.