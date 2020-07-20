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Sen Çal Kapımı 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serkan'dan Eda'ya uyarı: Bunun bir oyun olduğunu unutma!

DİZİ HABERLERİ  | 20.07.2020 02:36 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin 3. bölüm fragmanında Eda, Serkan'ın kendisine yakınlaştığını arkadaşlarına söylüyor. Ancak Serkan, "Sözleşmenin sınırlarını zorlama, bunun bir oyun olduğunu unutma" sözleriyle Eda'yı uyarıyor. İşte Sen Çal Kapımı 3. bölümden yeni fragman.

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı 22 Temmuz Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Sen Çal Kapımı yeni bölümde Serkan ve Eda arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak.

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Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu Sen Çal Kapımı dizisinin ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme alıyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

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SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat uluslararası önemli bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda dudaklarına yapışınca toplantı dağıldı. Şimdi Serkan’ın kurtarması gereken bir prestiji var ve Eda da yaptığı hatayı düzeltmek zorunda. Çözüm basit: 2 ay boyunca nişanlı taklidi yapacaklar. Serkan’ın prestiji kurtarılacak ve karşılığında Eda’nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Tek bir sorun var, birbirlerine bir anda aşık olduklarına aile ve arkadaşlarını ikna etmek.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Çal Kapımı dizisi çoğunlukla İstanbul Beykoz'da çekilirken dizinin bazı sahneleri ise İzmir Çeşme'de gerçekleştirildi.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir.
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Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.
Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.
Hande Erçel

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