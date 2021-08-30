Sen Çal Kapımı 51. bölüm 2. fragmanı: Serkan, Eda’ya hayatı dar ediyor

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin 51. yeni bölümünden yeni fragman yayınlandı. Çekimleri sona eren ve final yapmaya hazırlanan Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanında, hamile olan Eda bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne Serkan’ın evhamları damga vuracak. Hamile olan Eda için 7/24 sağlık çalışanı bulunduran Serkan’ın halleri, Eda’yı sıkmaya başlayacak. Sen Çal Kapımı dizisi hayranlarını yine eğlenceli bir bölüm bekliyor.

