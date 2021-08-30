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Sen Çal Kapımı 51. bölüm 2. fragmanı: Serkan, Eda’ya hayatı dar ediyor

30.08.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı 51. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Finale az bir zaman kala Hande Erçel’in canlandırdığı Eda karakterinin hamile olduğu sürprizi gelmişti. Sen Çal Kapımı 51. bölüm yeni fragmanda ise Kerem Bürsin karakterinin canlandırdığı Serkan karakterinin evhamları gündeme gelecek.

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin 51. yeni bölümünden yeni fragman yayınlandı. Çekimleri sona eren ve final yapmaya hazırlanan Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanında, hamile olan Eda bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Sen Çal Kapımı 51. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı! Hamile olan Eda, bebeğinin cinsiyetini öğreniyorSen Çal Kapımı 51. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı! Hamile olan Eda, bebeğinin cinsiyetini öğreniyor

Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne Serkan’ın evhamları damga vuracak. Hamile olan Eda için 7/24 sağlık çalışanı bulunduran Serkan’ın halleri, Eda’yı sıkmaya başlayacak. Sen Çal Kapımı dizisi hayranlarını yine eğlenceli bir bölüm bekliyor.

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Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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