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  4. Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme görüntüleri işinden etti!

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme görüntüleri işinden etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 21:13 | Son Güncelleme

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ‘Sen Çal Kapımı' dizisindeki samimi sahneleri setten dışarıya sızdı. Yapım şirketi, teknik ekipte çalışan kişinin işine son verdi.

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde yaşanılan 'sahne sızıntısı' tatsız olayları da beraberinde getirdi. Geçen hafta dizinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in öpüşme sahneleri çekildi.

Senaryo gereği samimi görüntüler çizen ikilinin setten videosunu da dizinin teknik ekibindeki bir çalışan sosyal medyadan yayınladı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken yapım şirketi de harekete geçti. Şirket, internet ortamına yükleyen set ekibinden kişinin işine son verdi.

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Setten dışarıya bilgi sızdıran çalışanın bu davranışı ekip içinde kaos yaratırken şirket bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için çalışanlarına kesin bir dille talimat verdi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Neden işinden oluyor anlamıyorum Gayet medenice İsviçre medeni kanununa göre öpüşüyorlar. abartmayalım.
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