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Sen Çal Kapımı neden final yapıyor? ‘FOX TV’den sevilen dizi için final kararı’ iddiası

16.03.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Sen Çal Kapımı neden final yapıyor? ‘FOX TV’den sevilen dizi için final kararı’ iddiası

Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi için final iddiaları gündeme geldi. Başladığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran, ancak son haftalarda yaşadığı düşüş sebebiyle morallerin bozulduğu Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı konuşuluyor…

Romantik komedi dalında çekilen Sen Çal Kapımı dizisinin senaryosu, geçtiğimiz haftalarda değiştirilmişti… Buna rağmen toparlanamayan reytinglerin, düştüğü öne sürüldü. Bundan dolayı da Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı iddia edildi…

SEN ÇAL KAPIMI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kerem Bursin ve Hande Erçel gibi iki iddialı başrol oyuncusunu büyük umutlarla ekrana getiren Sen Çal Kapımı dizisinin, bir türlü istenilen reytinge ulaşamayınca kredisini tükettiğin öne sürüldü. Sen Çal Kapımı dizisinin kanal tarafından bitirilmesi için karar alındığı ifade ediliyor.

TV100’de yer alan habere göre; reytingleri düşen ekranların tek romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın senaryosunda değişiklik yapılsa da dizi izleyici nezdinde beklenen karşılığı görmedi. Sen Çal Kapımı dizisinin yıl sonunda final yapacağı iddia ediliyor…

‘FOX TV’den sevilen dizi için final kararı’ iddiasıı

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Serkan Bolat (Kerem Bürsin): Ödüllü mimar.
Eda Yıldız (Hande Erçel): Peyzaj mimarlığı son sınıf öğrencisi. Bursu kesildiği için okulu bitiremedi.
Alptekin Bolat (Ahmet Somers): Serkan'ın babası
Aydan Bolat (Neslihan Yeldan): Serkan'ın annesi.
Selin Atakan (Bige Önal): Serkan'ın eski sevgilisi. Holding'in halkla ilişkiler sorumlusu.
Ayfer Yıldız (Evrim Doğan): Eda'nın halası.
Engin Sezgin (Anıl İlter): Serkan'ın iş ortağı.
Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz): Serkan'ın çocukluk arkadaşı, yeni düşmanı.
Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak): Selin'in nişanlısı.
Ceren (Melisa Döngel) : Eda'nın yakın arkadaşı. Avukat.
Fifi (Sitare Akbaş): Eda'nin yakın arkadaşı. Ne iş yaptığını kimse bilmiyor.
Melek - Melo Yücel (Elçin Afacan): Eda'nın çocukluk arkadaşı. Aynı zamanda ev arkadaşı.
Seyfi (Alican Aytekin): Aydan'ın yardımcısı.
Pırıl (Başak Gümülcinelioğlu): Serkan ve Engin'in iş ortağı.
Leyla (İlkyaz Arslan): Serkan'ın asistanı.
Erdem (Sarp Bozkurt): Serkan'ların mimarlık ofisinde çalışıyor. Fifi'ye aşık.
Cenk (Dorukhan Kenger): Eda'nın eski sevgilisi. İtalya'da öğrenim görüyorken Eda'yı terk etti.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU...

Sen Çal Kapımı dizisinde, hayatta bütün umutlarını eğitimine adayan Eda, yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına sebep olan Serkan’la karşılaşır. Serkan, Eda’ya kendisiyle 2 ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri verme teklifinde bulunur.

Eda, nefret ettiği bu adamın teklifini ilk başta kabul etmese de şartlar değişince kabul etmek durumunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Eda ve Serkan, bütün doğru bildiklerini unutturacak, zorlu, tutkulu bir ilişki yaşamaya başlayacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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