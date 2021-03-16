Sen Çal Kapımı neden final yapıyor? ‘FOX TV’den sevilen dizi için final kararı’ iddiası

Romantik komedi dalında çekilen Sen Çal Kapımı dizisinin senaryosu, geçtiğimiz haftalarda değiştirilmişti… Buna rağmen toparlanamayan reytinglerin, düştüğü öne sürüldü. Bundan dolayı da Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı iddia edildi…

SEN ÇAL KAPIMI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kerem Bursin ve Hande Erçel gibi iki iddialı başrol oyuncusunu büyük umutlarla ekrana getiren Sen Çal Kapımı dizisinin, bir türlü istenilen reytinge ulaşamayınca kredisini tükettiğin öne sürüldü. Sen Çal Kapımı dizisinin kanal tarafından bitirilmesi için karar alındığı ifade ediliyor.

TV100’de yer alan habere göre; reytingleri düşen ekranların tek romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın senaryosunda değişiklik yapılsa da dizi izleyici nezdinde beklenen karşılığı görmedi. Sen Çal Kapımı dizisinin yıl sonunda final yapacağı iddia ediliyor…

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ



Serkan Bolat (Kerem Bürsin): Ödüllü mimar.

Eda Yıldız (Hande Erçel): Peyzaj mimarlığı son sınıf öğrencisi. Bursu kesildiği için okulu bitiremedi.

Alptekin Bolat (Ahmet Somers): Serkan'ın babası

Aydan Bolat (Neslihan Yeldan): Serkan'ın annesi.

Selin Atakan (Bige Önal): Serkan'ın eski sevgilisi. Holding'in halkla ilişkiler sorumlusu.

Ayfer Yıldız (Evrim Doğan): Eda'nın halası.

Engin Sezgin (Anıl İlter): Serkan'ın iş ortağı.

Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz): Serkan'ın çocukluk arkadaşı, yeni düşmanı.

Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak): Selin'in nişanlısı.

Ceren (Melisa Döngel) : Eda'nın yakın arkadaşı. Avukat.

Fifi (Sitare Akbaş): Eda'nin yakın arkadaşı. Ne iş yaptığını kimse bilmiyor.

Melek - Melo Yücel (Elçin Afacan): Eda'nın çocukluk arkadaşı. Aynı zamanda ev arkadaşı.

Seyfi (Alican Aytekin): Aydan'ın yardımcısı.

Pırıl (Başak Gümülcinelioğlu): Serkan ve Engin'in iş ortağı.

Leyla (İlkyaz Arslan): Serkan'ın asistanı.

Erdem (Sarp Bozkurt): Serkan'ların mimarlık ofisinde çalışıyor. Fifi'ye aşık.

Cenk (Dorukhan Kenger): Eda'nın eski sevgilisi. İtalya'da öğrenim görüyorken Eda'yı terk etti.