Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pendik'te broşür dağıtan Yusuf Özoğul) O çocuk her seferinde 'Tamam abla, sağ ol abla, eyvallah abla' diyor. Hiç utanma yok bir de diyor ki 'Ben Türk milliyetçisiyim'. Olmaz olsun senin gibi Türk milliyetçisi, yazıklar olsun sana. Sen PKK ile kucak kucağasın, senin neren Türk milliyetçisi, utanmaz. Sen kim Türk milliyetçiliği kim? Sen FETÖ'nün kuklası olmuşsun." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki Sarılar Kapalı Pazar alanındaki mitingde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün aşkıyla sevdasıyla projeleriyle Manavgat için hazır olduğunu söyledi.

Hasan Öz'ün rakiplerinin hizmeti ve projesinin olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Manavgat'a yaptıkları köprülü kavşaklardan, yatırımlardan onların rahatsız olduğunu aktardı.

Manavgat'a doğal gazı getireceklerini belirten Çavuşoğlu, ilçeye eğitim ve araştırma hastanesi de kuracaklarını kaydetti.

Belediyeleri kazanmak, millete hizmet etmek istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'de üretken belediyeciliği gönül belediyeciliğiyle birleştirdiklerini anlattı.