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Sen hangi sektörde işe atılmalısın?

“Bir iş kursam da kendi yolumu çizsem!” diyorsun ama hangi alanda parlayacağını bilmiyorsun muhtemelen. Kimisi mutfakta harikalar yaratır, kimisi dijital dünyayı sallar, kimisi de insan ilişkilerinde efsane olur. Peki sen hangi sektöre adım attığında ışıl ışıl parlar, “İşte bu benim işim!” dersin? Ufak bir testle sana en çok yakışan sektörü buluyoruz. Hazırsan başlayalım!

Sen hangi sektörde işe atılmalısın?

Sen hangi sektörde işe atılmalısın?

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Çalışma stilini en iyi anlatan cümle hangisi?

Çalışma stilini en iyi anlatan cümle hangisi?
Hareketli olmayı, insanlarla yüz yüze iletişim kurmayı severim.
Teknolojiyle iç içe, yenilikleri takip ederek çalışmayı isterim.
Yaratıcı fikir üretmek ve konsept geliştirmek hoşuma gider.
Düzenli ve sistematik bir ortamda verimli çalışırım.
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İşinin en büyük motivasyon kaynağı ne olurdu?

İşinin en büyük motivasyon kaynağı ne olurdu?
Yeni teknolojiler geliştirmek veya dijital çözümler sunmak.
İlham veren projeler üretmek ve marka yaratmak.
İnsanları mutlu etmek ve onların hayatına dokunmak.
İş süreçlerini daha düzenli ve kazançlı hale getirmek.
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Bir iş günü senin için nasıl geçmeli?

Bir iş günü senin için nasıl geçmeli?
Bilgisayar başında verileri analiz etmeyi severim.
Beyin fırtınası yapıp yeni projeler planlamalıyım.
Operasyon yönetip süreçleri kontrol etmek hoşuma gider.
Sahada, insanlarla birebir iletişimde olmalıyım.
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Seni en çok tatmin eden şey nedir?

Seni en çok tatmin eden şey nedir?
Müşterilerle güzel bir sohbet ve teşekkür etmeleri.
Özgün bir fikirle fark yaratmak ve ses getirmek.
İşin sorunsuz akmasını sağlamak ve kârı artırmak.
Sistem kurmak, problemlere çözüm bulmak.
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İş yerin nasıl bir ortam olmalı?

İş yerin nasıl bir ortam olmalı?
Sessiz sakin, donanımlı bir ofis.
Renkli, yaratıcı fikirlerin uçuştuğu bir çalışma alanı.
Düzenli, profesyonel ve kurumsal bir ortam.
Samimi, hareketli, sosyal bir atmosfer.
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İşletmen büyüdüğünde en çok neyle övünmek istersin?

İşletmen büyüdüğünde en çok neyle övünmek istersin?
Sadık bir müşteri kitlesiyle kocaman bir aile olmak.
Kârlı, güçlü bir iş modeli kurmak.
Ses getiren projelerle tanınmak.
Sektöre yön vermek ve inovasyon yapmak.
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Çözüm üretme stilin nasıl?

Çözüm üretme stilin nasıl?
Empati kurarım ve insan odaklı çözümler bulurum.
Sorunun kaynağına ulaşır, öyle ilerlerim.
Farklı bakış açılarıyla farklı çözümler geliştiririm.
Düzenli bir planla çözerim.
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İşinin mottosu hangi cümle olurdu?

İşinin mottosu hangi cümle olurdu?
Yenilikle büyümek, teknolojiyi dönüştürmektir
Hayal kur, üret, fark yarat.
Planlı çalış, güçlü kazan.
İnsanlara dokunmak, fark yaratmaktır.
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Tedarik sürecini nasıl yönetmeyi düşünüyorsun?

Tedarik sürecini nasıl yönetmeyi düşünüyorsun?
Yerel tedarikçilerle samimi bir ilişki kurarım.
Dijital platformlardan, online çözümlerle ilerlerim.
Güçlü bir marka iş birliği yaparım.
ZerGO gibi profesyonel bir B2B pazaryerinden satın alma yaparım.
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Anahtar Kelimeler:
zergo
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