Patron dediğin sadece masada oturup karar veren biri midir? Yoksa ekibinin her adımında yanında olan bir yol gösterici mi? Belki de sen çalışanlarını hem güldürüp hem çalıştıran o tatlı sert patronsundur! Ofis ortamını nasıl şekillendirdiğin, kriz anında verdiğin tepkiler ve motivasyon tarzın… Hepsi senin liderliğini ortaya çıkarıyor.
06.07.2025 19:24
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Hadi gel, nasıl bir patron olduğuna birlikte bakalım!
Sen hangi tip patronsun?
1/8
Yeni bir projeye başlanacak. İlk işin ne olur?
Önce stratejiyi çizerim, sonra toplantı yaparım.
Ekibi toplayıp beyin fırtınası yaparız.
En yakın arkadaş gibi dertleşir, motive ederim.
Herkese görevini kısa kısa verip takibe geçerim.
2/8
Çalışanların küçük bir hata yaptığında tepkin ne olur?
Önce anlamaya çalışırım, sonra çözüm üretirim.
Hafif fırça ama sonra tatlıya bağlarım.
Boşver yaa, insanlık hali deyip geçerim.
Hatanın tekrarını istemem, net uyarırım
3/8
En sevdiğin toplantı tarzı hangisi?
Sunumlu, veriye dayalı toplantılar.
Yarı ciddi, yarı kahkahalı.
Kahve eşliğinde sohbet havasında.
Kısa, net, zamanında biten toplantılar tam bana göre.
4/8
Peki, ofis dekorasyonun nasıl?
Minimal tabii ki.
Renkli, ilham veren köşelerle dolu.
Bitkiler, posterler, puf koltuklar… Çalışıyor gibi hissetmiyor insan.
Sade ve düzenli, kafa karışıklığına yer yok.
5/8
Patron olmanın en zor yanı sence?
Herkese eşit davranmak.
Disiplinle samimiyeti dengede tutmak.
Sevilirken ciddiye alınmak.
Her kararın sorumluluğunu tek başına almak.
6/8
Kendini hangi dizi veya filmindeki patron tarzına yakın hissediyorsun?
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