Sen hangi tip patronsun?

1/8 Yeni bir projeye başlanacak. İlk işin ne olur? Önce stratejiyi çizerim, sonra toplantı yaparım. Ekibi toplayıp beyin fırtınası yaparız. En yakın arkadaş gibi dertleşir, motive ederim. Herkese görevini kısa kısa verip takibe geçerim.

2/8 Çalışanların küçük bir hata yaptığında tepkin ne olur? Önce anlamaya çalışırım, sonra çözüm üretirim. Hafif fırça ama sonra tatlıya bağlarım. Boşver yaa, insanlık hali deyip geçerim. Hatanın tekrarını istemem, net uyarırım

3/8 En sevdiğin toplantı tarzı hangisi? Sunumlu, veriye dayalı toplantılar. Yarı ciddi, yarı kahkahalı. Kahve eşliğinde sohbet havasında. Kısa, net, zamanında biten toplantılar tam bana göre.

4/8 Peki, ofis dekorasyonun nasıl? Minimal tabii ki. Renkli, ilham veren köşelerle dolu. Bitkiler, posterler, puf koltuklar… Çalışıyor gibi hissetmiyor insan. Sade ve düzenli, kafa karışıklığına yer yok.

5/8 Patron olmanın en zor yanı sence? Herkese eşit davranmak. Disiplinle samimiyeti dengede tutmak. Sevilirken ciddiye alınmak. Her kararın sorumluluğunu tek başına almak.

6/8 Kendini hangi dizi veya filmindeki patron tarzına yakın hissediyorsun? Miranda Priestly - The Devil Wears Prada Ted Lasso - Ted Lasso Michael Scott - The Office Logan Roy - Succession

7/8 Şirket yemeği düzenlenecek, ne yaparsın? Rezervasyonu ben yaparım, her detayı planlarım. Ekipçe karar verelim, eğlenceli bir yer olsun. Evde bende toplanalım, samimi ortam olsun. Katılırım ama organizasyonu başkası yapsın.