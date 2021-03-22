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Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filmi nasıl izlenir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? oyuncuları...

22.03.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? oyunu filme uyarlandı. Yılmaz Erdoğan'ın en beğenilen oyunlarından biri olan Sen Hiç Ateşe Böceği Gördün mü? filmi 9 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak. Filmi merakla bekleyenler ise Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? konusu ve oyuncu kadrosu hakkında arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. İşte, ayrıntılar...

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filmi nasıl izlenir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? oyuncuları...

Netflix Türkiye resmi Twitter hesabı üzerinden 9 Nisan'da yayınlanacak olan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filminin fragmanını yayınlandı. Yıllarca kapalı gişe oynanan tiyatro oyununun baş rolünü daha önce usta oyuncu Demet Akbağ canlandırmıştı. Yıllar sonra yeniden düzenlenen ve film formatına dönüştürülen Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'nün konusu ve oyuncu kadrosu ise merak ediliyor. İşte, detaylar...

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ? FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Üstün zekalı bir kadın olan Gülseren, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dört rakamlı sayıları aklından kolaylıkla çarpabilen Gülseren delilik ve dahilik arasında bir çizgidedir. Filmde Gülseren'in hayatından paylaşılan kesitin yanı sıra Türkiye'nin panoromasına da yer verilmektedir.

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ? OYUNCULARI KİMLERDİR?

9 Nisan'da Netflix'te izleyenlerin karşısına çıkacak olan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filminin oyuncu kadrosunda Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan, Atakan Çelik, Merve Dizdar, Devrim Yakut, Ushan Çakır, Bülent Çolak ve Engin Alkan yer alacak.

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİ NASIL İZLENİR?

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filmini izlemek için Netflix üyesi olmak yeterli. 9 Nisan'da yayınlanacak olan filmin duyurusu ise Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

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Netflix Demet Akbağ
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