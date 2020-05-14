Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kimsin ne zaman çekildi?

Sen Kimsin filmi bu akşam televizyonda izleyicilerin karşısına çıkacak. Komedi aksiyon türündeki Sen Kimsin filmi 2 Mart 2012 tarihinde vizyona girdi. Tekin ve emekli trafik polisi İsmail Abi'nin kaybolan bir kızı aradığı süreci anlatan Sen Kimsin’in oyuncuları kimdir?

SEN KİMSİN KONUSU NE?

Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.

SEN KİMSİN OYUNCULARI

Sen Kimsin filminde Tolga Çevik, Köksal Engür, Pelin Körmükçü, Toprak Sergen ve Zeynep Özder gibi isimlerin rol alıyor.

