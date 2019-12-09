MAGAZİN

‘Şen Makas’  11 Aralık’ta Trump AVM'de

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.12.2019 15:29 | Son Güncelleme

1979 yılından bu yana Boston’da aralıksız sahnelenen, dünyanın en uzun süreli oynanan oyunu ‘Şen Makas’, başarılı oyuncu Nedim Saban imzasıyla sahnelenmeye devam ediyor.

İSTANBUL, (DHA) - 1979 yılından bu yana Boston’da aralıksız sahnelenen, dünyanın en uzun süreli oynanan oyunu ‘Şen Makas’, başarılı oyuncu Nedim Saban imzasıyla sahnelenmeye devam ediyor.

Başrollerini; Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho’nun paylaştığı oyun, 11 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşuyor.

Anıl Ateş Işık’ın sahne tasarımını yaptığı, Nedim Saban’ın yönettiği oyunda seyirciler, hem bir kuaför salonundaki olayın tüm ayrıntılarına tanıklık ediyor hem de oyuna dahil oluyor. Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen interaktif komedi ‘Şen Makas’ seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Bosna Hersekli sinemaseverler Türk filmlerine doyacakBosna Hersekli sinemaseverler Türk filmlerine doyacak
Ünlü araştırmacının kitabı Türkçe'ye kazandırıldıÜnlü araştırmacının kitabı Türkçe'ye kazandırıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.