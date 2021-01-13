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“Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı” sözü davalık etti

13.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de 15 yaşındaki çocuğa "Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı?" diyen şahıs, hakkında cinsel istismar suçundan açılan davada 9 yıldır beraatini istiyor.Kocaeli’de bir kız çocuğuna "Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı?" diyen şahıs, cinsel istismar suçundan hakkında açılan davada yargılanmaya devam ediliyor.

Kocaeli’de 15 yaşındaki çocuğa "Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı?" diyen şahıs, hakkında cinsel istismar suçundan açılan davada 9 yıldır beraatini istiyor.
Kocaeli’de bir kız çocuğuna "Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı?" diyen şahıs, cinsel istismar suçundan hakkında açılan davada yargılanmaya devam ediliyor. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de 15 yaşındaki D.T. adlı kız çocuğuna çocuğuna sözlü tacizde bulanan Bayram D., 2012 yılından beri yargılanıyor. Komşusunun kızına sarılan ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen sanık Bayram D.’nin yargılanmasına devam ediliyor. Çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan Bayram D. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada avukatlar sanık Bayram D. ve mağdur D.T. hazır bulundu.

Yaşadıkları yüzünden psikolojisi bozuldu
Hakimin söz vermesiyle konuşmasına başlayan mağdur D.T., “Bakkalda olduğum sırada bana sarılıp elleriyle saçlarımı okşadı. Bir keresinde ağabeyimin doğum günü için pasta almaya dışarı gitmiştim. Bayram D. Beni görünce yanıma gelip ‘sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı bilemedim’ dedi. O sırada babam yanıma geldi ne olduğunu sordu, sorun çıkmasın diye komşumuz olduğunu söyledim. Beni her gördüğünde sözleri ile taciz ediyordu. 2012 yılının yaz ayında üzerimde kapri vardı. Bayram amcaya göre açık geldi galiba. Sivrisinekler bacağıma konduğunda ’Sivrisinekler tatlı kanın kimde olduğunu iyi biliyor’ dedi. Ben bu söyleminden çok rahatsız oldum. Beni sosyal medyadan takip edip mesajlar atıyordu. Bana ‘Seninle gezmeye lunaparka gidelim’ diyordu. Ben de ona ’Sen benim yaşıtım değilsin’ dedim ben seninle eğlenirim deyince ben korktum, mesajları sildim ve onu engelledim. Ben sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Normal sarılmanın ne demek olduğunu biliyorum. Bu olay nedeniyle bozulan psikolojimi düzeltmek için psikolojik haplar kullandım. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Hakkındaki iddiaları reddetti
Daha sonra söz alarak iddiaların doğru olmadığını söyleyen Bayram D. ise beraatimi talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

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