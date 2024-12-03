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  4. Sen misin aracı oraya park eden! Zabıta bile çözüm bulamayınca halat geçirip insan gücüyle çektiler...

Sen misin aracı oraya park eden! Zabıta bile çözüm bulamayınca halat geçirip insan gücüyle çektiler...

03.12.2024 12:04
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.12.2024 12:04
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"Van-tu-tri-foro" dediler arabayı insan gücüyle oradan oraya sürüklediler! Avcılar’da semt pazarı esnafı, park halindeki otomobil nedeniyle zor anlar yaşadı. Araç sahibine ulaşılamayınca, pazarcılar öyle bir şey yaptı ki kendi çözümlerini kendi buldu. Halatı otomobile bağladılar, kaldırıma çektiler... O tezgah ise sonunda kuruldu.

Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde her Pazar günü kurulan semt pazarına tezgah açmaya gelen pazarcılardan Ümit Demirkıran kendisine tahsis edilen alana bir otomobilin park edildiğini gördü. Çevrede yapılan araştırmalara rağmen otomobilin sahibi bulunamadı.

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KENDİ İMKANLARIYLA ÇEKTİLER

Zabıta memurlarının çabası da sonuç vermeyince pazarcılar, otomobili kendileri çekmeye çalıştı. Yan duran aracın jantlarına halat geçiren pazarcılar hep birlikte çekmeye başladı. Pazarcılar, uzun çabaları sonucunda aracın arka tarafını kaldırıma çekti.

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'ARKADAŞA TEZGAH AÇACAK YER AÇTIK'

Pazarcılardan Metin Avcı, pazar yerinde unutulan otomobil nedeniyle arkadaşlarının tezgahını açamadığını söyleyerek, "İnsanların biraz duyarlı olması gerekiyor. Müdahale etmek zorunda kaldık. Normalde yan park edilmişti. Arkadaşlarla birlikte geri çektik. Arkadaşın sırtı ağrıyor. Mahvolduk" dedi.

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"YİNE PAZAR, YİNE UNUTULAN BİR ARAÇ"

Pazarcı Ümit Demirkıran ise, kendisine yardım eden arkadaşları ile birlikte otomobili çektiklerini anlatırken, "Araçta numara yoktu. Zabıta arkadaşlarla birlikte aradık numarasını bulamadık. Herkes arabayı kaldırmak için uğraştı. Mutlaka araç üzerinde numara bulundurun" diye konuştu.

Pazarcı Yusuf Danış ise, "Yine Pazar, yine unutulan bir araç. Araba bırakıyorlar, telefon bırakmıyorlar. Arkadaşımız mağdur oldu. Hep birlikte kaldırabileceğimiz kadar kaldırdık. Arkadaşa tezgah açacak yer açtık Mecburen arabayı yerinden oynatmak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Araç Pazar Otomobil tezgah
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