"Sen misin? Benim!" İkisi de 18 yaşından küçük... Vurup kaçtılar

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto tamirci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen yaşları 18’den küçük 2 çocuk, iş yeri sahibi Harun Parlak’a "Harun Parlak sen misin?" diye sordu.

Parlak’ın da "Benim" demesi üzerine çocuklar ona tabancayla ateş açarak bacağından vurdu. Kaçarken rastgele ateş açan çocukların tabancasından çıkar kurşunlar bazı iş yerlerinin tabelalarına da isabet etti.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Olay yerinden yaya olarak kaçan P.S. ve Y.K. polis tarafından kısa sürede olayda kullandıkları tabancayla yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Harun Parlak kendisini vuranları tanımadığını, adını sorup silahla ateş edip kaçtıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)





