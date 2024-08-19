Sen misin sivil polise yol vermeyen! Silahını çekip peşinden koştu, yaptıkları sosyal medyada olay oldu: Geri zekalıyla uğraşıyoruz!

Trafikte yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıkışık bir trafikte aracıyla ilerleyen bir sürücü, önüne aniden kıran bir araca yol vermek istemedi ve kornaya bastı. Bunun üzerine diğer aracın sürücüsü camdan "Ne oldu?" diye seslendi.

Araç sürücüsü ise "Emniyet şeridinden geliyorsun" diyen yanıt verdi. İkili arasında "bekleyeceksin-beklemeyeceğim" atışması yaşandı.

SİLAHINI ÇIKARIP KOŞARAK KOVALADI

Bunun üzerine araya girmek isteyen aracın sürücüsü "Geç lan sağa" diye seslendi. Aracın yan koltuğundan inen adam ise silahını çıkarıp koşarak aracı kovalamaya başladı.

Aracı durduran ve sivil polis olduğu öğrenilen adamla, sürücü arasında bir anda tansiyon yükseldi:

Sivil polis: Öyle polisin önüne araba kırmak değil. İn aşağıya!

Araç sürücüsü: Polis misin, nesin?

Sivil polis: İn aşağıya! Dur dur!

Araç sürücüsü: Neyden işlem yapılacak onu söyleyin bana.

Sivil polis: Trafik cezası uygulanacak. Ne için yaptığım görürsün.

Araç sürücüsü: Ben trafikte ne yaptım da ceza uygulanıyor? Ben onu anlamıyorum.

Sivil polis: Söylüyorum oğlum sana ne yaptığını. Polisin önüne kırmak, mukavemet göstermek. Sayayım mı bir daha?

Araç sürücüsü: Mukavemet yapmadım, bir şey yapmadım. Polis olduğun belli değil.

Sivil polis: Görevini yaptırmaya direnmek. Ben sana kornaya basıyorum. Yol ver diyorum, polis diyorum. Kimsen kimsin diyorsun. Öyle bir dünya yok. Sana polis olduğunu söylüyor. Kimsen kimsin diye bir dünya yok kardeşim.

Araç sürücüsü: Ben senin polis olduğunu bilsem yol verirdim zaten.

Sivil polis: Lan adam sana polis dedi mi?

Araç sürücüsü: Duymadım ki.

Sivil polis: Sen niye o zaman kimsen kimsin diyorsun? Bana cevap ver.

Araç sürücüsü: Senin polis olduğunu bilsem, sen kimsin demem.

"AĞALAYACAKSAN SÖYLE"

Sivil polis: Oğlum ağlayacaksan söyle.

Sivil polis: Geç kenara! Geç kenara!

Daha sonra bir başka meslektaşıyla telefonda görüşen sivil polisin söyledikleri de araç kamerasına yansıdı:

Sivil polis: Ya şu geri zekalıyla uğraşıyoruz. Yok kaza yok da önümüze kırdı beyefendi. Yol vermiyor biz de hakkını veriyoruz.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu görüntülerin nerede çekildiği belirtilmezken, sivil polisin tavırları ve vatandaşa olan tavrı sosyal medyanın büyük tepkisini çekti.