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'Sen yaşlısın, yapamazsın' diyenlere inat yamaç paraşütü yapıyor! ''Yerde sürüngen gibi öleceğime kartal gibi ölürüm''

16.04.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan 66 yaşındaki Ahmet İlter, 7 yıldır yamaç paraşütü yapıyor. "Sen yaşlısın, yapamazsın, uçamazsın, kaza geçirirsin” deyip eleştirilen İlter cevap olarak, ''Yerde sürüngen gibi ölmektense havada kartal gibi ölmeyi yeğlerim'' cevabını veriyor.

'Sen yaşlısın, yapamazsın' diyenlere inat yamaç paraşütü yapıyor! ''Yerde sürüngen gibi öleceğime kartal gibi ölürüm''

Antalya’da yaşayan 66 yaşındaki esnaf emeklisi Ahmet İlter, ‘sen yaşlısın, yapamazsın’ diyenlere inat yamaç paraşütçüsü oldu. 7 yıldır Türkiye’nin değişik yerlerinde uçan İlter, kendisine uçma diyenlere, ’Yerde sürüngen gibi ölmektense havada kartal gibi ölmeyi yeğlerim’ diyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ahmet İlter, küçüklükten bu yana pilot olup uçma hayali vardı. Geçim sıkıntısı ve maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyup pilot olamayan İlter’in uçmak içinde bir ukde olarak kaldı. Bu hayalini gerçekleştirmek isteyen İlter, Konyaaltı Sahili’ne geçerken, varyant üzerinden yamaç paraşütü yapanları gördü. Her geçişinde uçuş yapanları gören İlter, uçma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Bu sırada çevresinden ise İlter’e, “Yaşlısın, yapamazsın, sakatlanırsın, yaralanırsın” diyenler oldu. Bu sözlere inat Ahmet İlter, uzman hocadan aldığı 3 günlük eğitimle uçmaya başladı. İlter, Türkiye’de 66 yaşında aktif olarak yamaç paraşütü yapan kişiler arasındaki yerini aldı. 7 yıldır başarıyla uçan İlter, sağlığı elverdiği sürece uçuşlarına devam edeceğini belirtti. İlter, havadayken bile maskesini takmaya devam ettiği görüldü.

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Herkesin meraklı bakışları arasında kendisini gökyüzüne bırakan Ahmet İlter, her çocuğun olduğu gibi kendisinin de küçükken hayalinin uçmak olduğunu söyledi.

''PİLOT OLAMADI''

İmkanları olmadığı için ekmek parası peşinde olması nedeniyle okuyup çok istediği pilotluk mesleğini yapamadığını dile getiren İlter, "İçimde bir ukde kalmıştı. Konyaaltı Sahil varyant önünden gelip geçiyordum. Yamaç paraşütüyle uçan arkadaşları gördüm. Onların yanına gelip, nasıl eğitim alabileceğimi ve uçabileceğimi sordum. Eğitimlere başladım. Hocam da beni 3 günde uçurdu” diye konuştu.

''7 YILDIR UÇUYORUM''

Uçarken her zaman içinde bir korku heyecan olduğunu dile getiren İlter, “Kuş gibi uçuyorum özgürüm. 7 yıldır uçuyorum. Havadayken hiçbir derdim kalmıyor. Hava şartlarına göre uçuş sürem uzuyor. Yarım saat ile 5 saat arasında uçuyorum. Aktif olarak benim gibi kadar çok uçan yok. Bir arkadaşım var Kaş’ta yaşlı oda arada uçuyor” diye konuştu.

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''HALA 'BIRAK' DİYEN VAR''

Eğitime başladığında çevresinden, ‘yaşlısın, yapamazsın, uçamazsın, kaza geçirirsin” dediklerini anımsatan Ahmet İlter, "Bende’ yerde sürüngen gibi ölmektense havada kartal gibi ölmeyi yeğlerim’ dedim. Bu düşüncemde ısrar ediyorum. Sağlığım elverdiğim sürece uçacağım. Hala, ‘bana bırak, bu yaştan sonra bir tarafını kırarsın’ diyorlar. Bu söylenenler beni engellemiyor” dedi.
İlter, pandemide vakaların azalmasının ardından memleketi Kayseri Babadağ'da uçuş yapacağını sözlerine ekledi.

Ahmet İlter'in uçuşlarına yardımcı olan eğitici Sadık Göller, "Ahmet İlter'i 5 yıldır tanıyorum. Uçuşlarını hayranlıkla izliyoruz. Herkesin yapamadığı sporu yapıyor, biz de kendisinden etkileniyoruz" ifadelerine yer verdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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