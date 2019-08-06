Senarist Umur Bugay vefat etti

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın ünlü senaristlerinden Umur Bugay vefat etti.

Kınalıada'da öğle saatlerinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan Bugay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daha çok "Bizimkiler" dizisiyle tanınan, bugüne kadar birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde imzası bulunan Bugay, 79 yaşındaydı.

- Umur Bugay

Ankara'da 1940'ta dünyaya gelen Bugay, Haydarpaşa Lisesi'nde okudu ve ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden 1963'te mezun oldu.

Bugay, sanat hayatına 1962'de öğrenciyken başladı ve Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları ve Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.

Oyun yazmaya 1972'de başlayan Bugay'ın yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Bugay "Hasip ile Nasip", "İşte Hayat", "Davacı", "Postacı", "Aslan Bacanak", "Avni Babanın Çocukları", "Hababam Sınıfı", "Deli Yunus" ve "Çöpçüler Kralı" gibi ünlü filmlerin senaryolarına imza atarken, asıl üne TRT'de yayınlanan "Bizimkiler" dizisiyle kavuştu.