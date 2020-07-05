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Senaristlerden Ozan Güven bildirisi: Tüm yapımcı ve kanallar tavır alsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 23:15 | Son Güncelleme

Oyuncu Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarına tepkiler sürerken, senaristler de bir bildiri yayınlayarak kadına şiddete karşı çağrıda tavır alınması çağrısında bulundu.

Senaristlerden Ozan Güven bildirisi: Tüm yapımcı ve kanallar tavır alsın

Oyuncu Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uygulamasıyla ilgili bildiri yayınlayan 103 senarist, “Bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz” dedi.

103 imzalı bildiride şöyle denildi:

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kadınların toplumsal hayatta artan hak ve eşitlik mücadelesine paralel biçimde maalesef kadına yönelik şiddet ve taciz olayları da artmakta. Bizler bundan büyük bir endişe duyuyoruz. Bu konuda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için SenaristBir çatısı altında bu yıl kurduğumuz ”Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” ekseninde titizlikle çalışmalar yürütüyoruz.

Sektörümüzden erkeklerin faili oldukları ya da sektörün kadın çalışanlarını hedef alan şiddet, taciz ve istismar olaylarında, kadın beyanı esasına uygun biçimde tavır almayı, meslek etiğinin bir parçası sayıyoruz.

‘DENİZ BULUTSUZ’UN YANINDAYIZ’

Şiddet ve taciz olaylarına maruz kalan kadınlar, toplumsal baskılar nedeniyle çoğu kez susmak zorunda hissediyor. Çünkü en yakınındakilerden başlayarak toplumun bu konuya dair yer yer çok acımasız önyargılarını biliyor. Çok zor aşamalardan geçerek suskunluk çemberini kıran kişiyi duyabiliyoruz ancak. “Kadın beyanı esastır” ilkesi temelde, ses veremeyenin sesi olmayı anlatıyor. Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve darp raporuyla mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz’un koşulsuz biçimde yanındayız.

‘SUÇ ORTAKLIĞINDAN KAÇINMAK BOYNUMUZUN BORCU’

Şiddete taraf olan kişileri ünleri, itibarlarıyla değerlendirmekten, “tanıyoruz, yapmaz” türü suç ortaklığından kaçınmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Bir erkeğin kamuoyu ve kültür sanat çevrelerince sevilen biri oluşu kadına şiddet uygulamayacağını asla garanti etmeyeceği gibi ona herhangi bir imtiyaz da sağlayamaz. Kadına şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Tüm bunlar ışığında, biz aşağıda imzası bulunan senaristler bu ve benzeri tüm olaylarda erkek şiddetinin karşısında tavır alıyoruz. Ozan Güven’in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.

Senaristlerden Kadına Şiddete Karşı Bildiri: İmza Listesi

  1. Adem Bıyık
  2. Ali Demir
  3. Atilla Ünsal
  4. Aybike Ertürk
  5. Ayşegül Bostancı
  6. Ayşen Günsu Teker
    7.Ayşin Akbulut
  7. Barış Erdoğan
  8. Başak Başaran

  9. Berrin Tekdemir

  10. Bilal Babaoğlu
  11. Birol Elginöz
  12. Birol Tezcan
  13. Burak Acar
  14. Burcu Görgün
  15. Burcu Över
  16. Cem Görgeç
  17. Cenk Boğatur
  18. Ceyda Aşar

  19. Coşku Kılıç

  20. Çağdaş Eroğlu
  21. Çağrı Kara
  22. Çetin Taşçı
  23. Damla Güçer Çamtepe
  24. Deniz Dargı
  25. Deniz Gürlek
  26. Deniz Yavaşoğulları
  27. Deniz Yılmaz
  28. Didem Ayberkin

  29. Dilek İyigün

  30. Doğu Yücel
  31. Duygu Ertekin
  32. Elif Benan Tüfekçi
  33. Elif Özsüt
  34. Emine Koçak
  35. Emrah Dönmez
  36. Enver Sülük
  37. Erdal Bektaş
  38. Erdem Açıkgöz

  39. Esma Barış

  40. Eylül İdiman
  41. Ezgi Özcan
  42. Fatoş Ünsal
  43. Feza Doğru
  44. Figen Şakacı
  45. Fulya Emek Tanrıkulu
  46. Funda Alp
  47. Gamze Arslan
  48. Gül Abus Semerci

  49. Gül Gürsoy

  50. Gülbike Sonay Üte
  51. Gülçin İçöz
  52. Gülengül Altıntaş
  53. Hale Çalap
  54. Hatice Meryem
  55. Hazar Kozice
  56. Hilal Çelenk
  57. Hilal Yıldız
  58. Hülya İniş

  59. İbrahim Güler

  60. İlker Barış
  61. İlker Aslan
  62. İnan Güngören
  63. İrfan Saruhan
  64. İsmail Doruk
  65. Melek Seven
  66. Memed Onur Özkök
  67. Meriç Demiray
  68. Meryem Gültabak

  69. Murat Uyurkulak

  70. Nazlı Sunlu Kaçan
  71. Nimet Erdem
  72. Nuriye Bilici
  73. Özcan İnan
  74. Özgür Ağaoğlu
  75. Özlem Elginöz
  76. Özlem Yılmaz
  77. Pelin Taran
  78. Pınar Aksakallı

  79. Pınar Uysal

  80. Samed Aslan
  81. Savaş Şaylan
  82. Seçil Kahveci
  83. Selcan Özgür
  84. Selin Yaltaal
  85. Sema Kaygusuz
  86. Sertaç Sayın
  87. Sevgi Saygı
  88. Suna Tensi Çeken

  89. Sümeyye Kavuncu

  90. Şebnem İşigüzel
  91. Tufan Bora
  92. Tuna Kıygı
  93. Tunus Taşçı
  94. Volkan Sümbül
  95. Yavuz Ekinci
  96. Yekta Torun
  97. Yelda Açıkgöz
  98. Yıldız Aşarboğa

  99. Yıldız Bayazıt

  100. Zehra Çelenk
  101. Zeynep Küçükerciyes
  102. Zeynep Yılmaz
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