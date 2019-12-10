HABER

Senaryo gereği atılan sloganlar, paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 20:44 | Son Güncelleme

MERSİN'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen karikatür sergisi sonrası gerçekleştirilen tiyatro oyununda ilginç anlar yaşandı.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen karikatür sergisi sonrası gerçekleştirilen tiyatro oyununda ilginç anlar yaşandı. Senaryo gereği salona "Hakkımızı istiyoruz" diye bağırarak giren oyuncular, protesto yapıldığı endişesiyle kısa süreli paniğe neden oldu.
Teoman Ünüsan Sanat Merkezi'nde açılan insan hakları temalı karikatür sergisine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmalarının ardından salonun kapısında hareketlenme yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, sahneyecekleri oyun gereği kadın kılığında "Başkanım hakkımızı istiyoruz" diye bağırarak salona girmek istedi. Tiyatro oyunundan haberi olmayan zabıta ekipleri ve görevliler oyuncuları engellemeye çalıştı. Kısa süreli paniğin ardından gerçek ortaya çıkınca gülüşmeler yaşandı. Oyun gereği eşinden şiddet gören kadını canlandıran tiyatro oyuncusu, eşini Başkan Seçer'e şikayet etti. Önce paniğe neden olan tiyatro oyuncuları performansı ile seyircilerden alkış aldı.
SERGİDE 85 ESER YER ALDI
İnsan Hakları Haftası süresince açık kalacak sergide, 30 ulusal, 55 de uluslararası olmak üzere toplamda 85 eser yer aldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişimGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişim
Çorlu'daki tren faciası davasında 3'üncü duruşma; Babası ölen Gülgen'in sözleri ağlattı(3)Çorlu'daki tren faciası davasında 3'üncü duruşma; Babası ölen Gülgen'in sözleri ağlattı(3)
Giresun’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralıGiresun’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KYK borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

KYK borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halit Akçatepe kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Nobel' tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Nobel' tepkisi

Pete Handke kimdir ve kitapları nelerdir? Peter Handke'nin 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alması neden tartışma yarattı?

Handke'nin 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alması neden tartışma yarattı?

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Linç edilecekti

Katilin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu

Uludağ'daki aramalarda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.