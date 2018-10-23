 Senaryoyu Türk polisi bozdu

Nurcan DEMİRTAŞ-İSTANBUL(DHA) - WASHİNGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'nin tutumu Suudi Arabistan'ın "kayıp senaryosu"nu bozdu.

Avrupa'da yaşayan ve muhalif kimlikleriyle öne çıkan 4 prensten 3'ü 2 yıl içinde adeta buhar olup ortadan kayboldu. Prenslerin kaçırılarak Suudi Arabistan'a götürüldükleri iddia ediliyor. Türkiye'nin soruşturmadaki tutumu Cemal Kaşıkçı'nın kayıp Suudi Prensler ile aynı kaderi yaşamasının önüne geçti.

KAYIP ALGISI YARATILMAK İSTENDİ

Gazeteciliğinin yanı sıra muhalif kimliğiyle öne çıkan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de giriş yaptığı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamadı. 15 kişilik suikast timinin Türkiye'ye gelip gittiklerinin ortaya çıkmasına rağmen Suudi yetkililer, tam 18 gün boyunca Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamalar ile Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan çıktığı ve 'kayıp' olduğu algısı yaratılmak istendi.

ANKARA-WASİNGTON-RİYAD ARASI GERİLDİ

Ancak Türk Polisi'nin ve adli makamların soruşturmada elde ettiği bilgi ve bulgular Kaşıkçı'nın kayıp değil 'ölü' olduğunu ortaya koydu. Ankara- Washington-Riyad arasında sert açıklamaların gelmesi ve tansiyonun artmasıyla Suudi yönetimi, 'kayıp' senaryosunu daha fazla sürdüremedi. Ve tam 18'inci günde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a çıkan arbedede öldürüldüğünü açıkladı.