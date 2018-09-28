HABER

Senato Adalet Komisyonu cinsel saldırı iddialarının odağındaki Brett Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi üyeliğini onayladı

28.09.2018 21:07 | Son Güncelleme

Senato Adalet Komisyonu cinsel saldırı iddialarının odağındaki Brett Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi üyeliğini onayladı

Senato Adalet Komisyonu cinsel saldırı iddialarının odağındaki Brett Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi üyeliğini onayladı

Senato Adalet Komisyonu cinsel saldırı iddialarının odağındaki Brett Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi üyeliğini onayladı

PARTNERİş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!İş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!
Peter Limbourg yeniden DW Genel Müdürü seçildiPeter Limbourg yeniden DW Genel Müdürü seçildi
Türkiye ve ABD Menbiç’te Uzlaşma Sağlayabilecek mi?Türkiye ve ABD Menbiç’te Uzlaşma Sağlayabilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyor

Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!

Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!

Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

O ülkede artık zina suç değil!

O ülkede artık zina suç değil!

Fotoğraf çekerken filin altında kaldı

Fotoğraf çekerken filin altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.