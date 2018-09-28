Senato Adalet Komisyonu cinsel saldırı iddialarının odağındaki Brett Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi üyeliğini onayladı
Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!
Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!
Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum