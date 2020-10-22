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Senato Adalet Komisyonu Trump’ın Anayasa Mahkemesi Adayını Onayladı

22.10.2020 20:37 | Son Güncelleme

Komisyonun onayladığı Barrett’ın adaylığının Pazartesi günü Senato genel kurulunda oylanması bekleniyor

Senato Adalet Komisyonu Trump’ın Anayasa Mahkemesi Adayını Onayladı

Senato Adalet Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıcı olarak belirlediği Amy Coney Barrett’ın adaylığını onayladı. Demokratlar komisyondaki oylamayı boykot etti. Barrett’ın adaylığının Pazartesi günü Senato genel kurulunda oylanması bekleniyor.

Komisyondaki oylamada 12 Cumhuriyetçi üyenin tamamı Barrett’in adaylığına onay verdi, 10 Demokrat üye ise oturumu boykot ettiklerinden oylamaya katılmadı.

Senato’da 47’ye karşı 53 koltukla çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler’in Barrett’ın Anayasa Mahkemesi adaylığını onaylamasına kesin gözüyle bakıyor. ABD’de Anayasa Mahkemesi yargıçları, atandıklarında ömür boyu bu görevde kalıyorlar.

Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsay Graham, Demokratlar’ın boykotunun ‘‘kendi tercihleri’’ olduğunu söyledi ve ‘‘Komisyonu ele geçirmelerine izin vermeyeceğiz’’ dedi.

Barrett, Obamacare olarak da bilinen Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’na muhalefetiyle biliniyor, ancak Kongre’deki onay oturumları sırasında yasayı iptal etmek gibi bir amacı olmadığını söyledi.

Barrett’ın adaylığının onaylanmasıyla Anayasa Mahkemesi’nde denge 3’e karşı 6 oyla muhafazakarlar lehinde olacak.

Demokratlar, Anayasa Mahkemesi’nin liberal yargıcı Ruth Bader Ginsburg’un ölümüyle boşalan koltuğa Senato’daki Cumhuriyetçiler’in 3 Kasım seçimlerine kısa süre kala kendi adaylarını yerleştirmesine karşı çıkıyor. Daha önce 2016 yılında Barack Obama’nın benzer bir atama yapmasına Senato’daki Cumhuriyetçiler tarafından seçim yılına denk geldiği için karşı çıkılmıştı.

ABD tarihinde daha önce hiçbir Anayasa Mahkemesi üyesi seçimlere bu kadar kısa süre kala belirlenmedi.

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