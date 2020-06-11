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Senato Adalet Komisyonu’na Celp Yetkisi

11.06.2020 23:00 | Son Güncelleme

Senato Adalet Komisyonu, FBI'ın Başkan Trump'ın 2016 seçim kampanyasını araştırmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamda eski Başkan Obama dönemi tanıklarının dinlenmesi için kapsamlı celp yetkisi çıkardı

Senato Adalet Komisyonu’na Celp Yetkisi

Senato’daki Cumhuriyetçi Partililer, Federal Soruşturma Dairesi’nin (FBI) Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasını araştırması ve bunun da Başkan’ın azil yargılamasına kadar giden süreci tetiklemesinin ardından Kongre’de başlatılan farklı incelemelerle FBI’ın soruşturmasını mercek altına alıyordu. Son olarak Senato Adalet Komisyonu, eski Başkan Obama dönemi tanıklarının dinlenmesi için kapsamlı celp yetkisi çıkardı.

Cumhuriyetçi Partililerin liderliğindeki komisyona başkanlık eden Senatör Lindsey Graham’e celp yetkisi 10’a karşı 12 oyla verildi. Bu yetki, eski Başkan Obama dönemi yetkilileri hakkında mahkeme celbi çıkartılmasına izin veriyor. Bunlar arasında eski FBI Başkanı James Comey ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice da var.

Cumhuriyetçi Partililer, daha önce Demokrat Partililerin Trump’ın danışmanlarının ve eski yardımcılarının mahkeme celbiyle ifade vermeye çağırılması çabalarını engellemişti. Bunlar arasında Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, eski avukatı Michael Cohen, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve eski kampanya danışmanları Roger Stone ile Rick Gates de vardı.

Trump ve Cumhuriyetçi Partili müttefikleri, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü, 22 ay süren Rusya soruşturmasına neden olan incelemenin, Trump’ın adaylığına ve daha sonra da başkanlığına gölge düşürmeyi amaçladığı görüşünde.

Komisyonun Demokrat Partili kıdemli üyesi Dianne Feinstein, ‘‘Bunun gerçekten emsali görülmemişti’’ dedi ve Graham’i, komisyonun bireysel celpler için ayrı onay alınması kuralını hiçe saymakla suçladı.

Graham ise Demokratların soruşturmasını engellemek istediklerini söyledi ve ‘‘Beni durduramayacaklar’’ dedi.

Demokrat Partililer, Senato’daki soruşturmanın, Trump’ın 3 Kasım seçimlerinde karşı karşıya gelmesine kesin gözüyle bakılan Demokrat Başkan adayı Joe Biden’a zarar vermek için yapılan siyasi bir oyun olduğu görüşünde. Cumhuriyetçilerin celp göndermesi beklenen isimlerden biri de Biden’ın kampanya başkanı Steve Ricchetti.

Adalet Başkanı Yardımcısı Rod Rosenstein aynı komisyon önünde bir hafta önce verdiği ifadede Mueller’ın soruşturmasını savunmuştu. Mueller, Trump’ın 2016 seçim kampanyasıyla Rusya arasında bir dizi bağlantı bulmuş, ancak suç teşkil eden gizli anlaşma olduğuna dair delil olmadığı sonucuna varmıştı.

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