Senato Adalet Komisyonu’na Celp Yetkisi

Senato’daki Cumhuriyetçi Partililer, Federal Soruşturma Dairesi’nin (FBI) Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasını araştırması ve bunun da Başkan’ın azil yargılamasına kadar giden süreci tetiklemesinin ardından Kongre’de başlatılan farklı incelemelerle FBI’ın soruşturmasını mercek altına alıyordu. Son olarak Senato Adalet Komisyonu, eski Başkan Obama dönemi tanıklarının dinlenmesi için kapsamlı celp yetkisi çıkardı.

Cumhuriyetçi Partililerin liderliğindeki komisyona başkanlık eden Senatör Lindsey Graham’e celp yetkisi 10’a karşı 12 oyla verildi. Bu yetki, eski Başkan Obama dönemi yetkilileri hakkında mahkeme celbi çıkartılmasına izin veriyor. Bunlar arasında eski FBI Başkanı James Comey ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice da var.

Cumhuriyetçi Partililer, daha önce Demokrat Partililerin Trump’ın danışmanlarının ve eski yardımcılarının mahkeme celbiyle ifade vermeye çağırılması çabalarını engellemişti. Bunlar arasında Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, eski avukatı Michael Cohen, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve eski kampanya danışmanları Roger Stone ile Rick Gates de vardı.