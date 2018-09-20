Senato Adalet Komisyonu’ndan Ford’a Yarına Kadar Süre

Senato Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley, Anayasa Mahkemesi üyesi adayı Brett Kavanaugh’u cinsel saldırıya teşebbüsle suçlayan Christine Blasey Ford’a Pazartesi günü ifade verip vermeyeceği konusunda açıklama yapması için Cuma gününe kadar süre tanıdı.
Psikoloji profesörü olan Christine Blasey Ford’dan Senato oturumunda ifade verip vermeyeceği konusunda net bir açıklama gelmedi. Avukatları ifade vermesinden önce suçlamalarıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın araştırma yapması çağrısında bulunmuştu.
Ford’un avukatlarından Lisa Banks, “Oturum için acele etmek gereksiz ve Komisyon’un gerçeği bulmasıyla çelişiyor” dedi.
Banks, Ford’un ölüm tehditleri aldığını, bu yüzden evini terketmek zorunda kaldığını da kaydetti.
Banks, Ford’un partilerüstü soruşturmanın gerektiğini inandığını ve Komisyon’la işbirliğine istekli olduğunu da belirtti.
Bununla birlikte Komisyon’un sadece iki görgü tanığıyla ilerlemeye çalışmasının adil ve iyi niyetli bir soruşturma olmadığını söyleyen Banks, kamuoyunda birkaç görgü tanığının isminin bilindiğini ve her türlü sürece onların da dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.
Ford, Kavanaugh’u 36 yıl önce lisedeyken cinsel saldırıya teşebbüsle suçluyor.
Kavanaugh suçlamaları reddediyor.
Senato Adalet Komisyonu’nun Kavanaugh’la ilgili oylamayı Perşembe günü yapması bekleniyordu anca Ford’un suçlamalarının kamuoyuna yansıması bunun ertelenmesine neden oldu.
Birçok Cumhuriyetçi onay sürecinin devam edeceğini belirtiyor ve Demokratları süreci durdurmaya çalışmakla suçluyor.
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