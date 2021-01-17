Senato Azil Kararını Ne Zaman ve Nasıl Ele Alacak?

Amerika geçtiğimiz günlerde yine tarihi bir haftaya tanıklık etti. Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump’la ilgili ikinci defa azil kararı çıktı. Trump, ülke tarihine hakkında iki kez azil kararı çıkan ilk Amerikan Başkanı olarak geçti. Amerika 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre baskını sonrası, yaralarını sarmaya ve sorumluları cezalandırmaya çalışıyor. Bu çerçevede Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi yaşananlardan sorumlu tuttuğu Başkan Donald Trump’la ilgili ikinci kez azil kararı aldı Geçtiğimiz hafta Kongre önceki hafta olduğu gibi yine ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu. Temsilciler Meclisi önce Başkan yardımcısı Mike Pence’e anayasanın 25. Maddesini harekete geçirerek Trump’ı göevden alması çağrısında bulunan tasarıyı Kabul etti. Pence Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye yazdığı mektupla bunu yapmayacağını belirtti. Temsilciler Meclisi bunun üzerine hemen ertesi günü Başkan Donald Trump’la ilgili ikinci defa azil kararı aldı. İlkinden farklı olarak bu sefer Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Cumhuriyetçi isimler de azil kararına destek verdi.

Trump’ı isyana teşvikle suçlayan azil kararına 10 Cumhuriyetçi üye de destek verdi. Bu kararla Trump Amerikan tarihine hakkında iki defa azil kararı alınan ilk başkan olarak geçmiş oldu. Ancak Trump’ın görev süresinin bitimine bu kadar az bir süre kala alınan azil kararı Senato’da ne zaman ve nasıl ele alınacak? Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell Senato gündemine gelmesinin Biden’ın yemin töreni sonrasına kalacağının mesajını verdi. Ama belki daha da dikkat çeken açıklaması azil kararının Senato gündemine geldiğinde ne yönde oy kullanacağına daha karar vermediğini belirtmesi oldu. Bu, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in en azından bir bölümünün Trump’ın Senato’daki yargılama sonrasında yapılacak oylamada suçlu olduğu yönünde oy kullanabileceği anlamına geliyor. Senato’daki yargılamanın nasıl olacağına Çoğunluk Lideri karar veriyor. Georgia’daki senato seçiminden zaferle çıkan iki Demokrat’ın yemin etmesiyle Senato’da kontrol Demokratlar’a geçecek. Bu şimdiki azınlık lideri Chuck Schumer’in çoğunluk lideri olacağı anlamına geliyor.

Schumer yargılamanın kaç gün süreceğine, usullerinin nasıl olacağına karar verebilir. Bazı Demokratlar Biden’ın gündemine engel olmaması için Senato’daki yargılamanın 100 gün sonra başlayabileceğini belirtiyor, bazıları ise en kısa sürede gündeme geleceğini kaydediyor. Biden da Senato’nun hem azille ilgili görevini hem de kendi gündemini bir arada yürütebileceğine inanıyor. Senato gündemine geldiğinde ise Senato nasıl bir karar alabilir? 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump için suçlu olduğu yönünde oy kullanabileceği belirtiliyor. Bu, Başkan’ın suçlu bulunması için gerekli 67 senatöre ulaşılabileceği anlamına geliyor. Ondan sonra yapılacak oylama önemli. Donald Trump suçlu bulunursa Senato Trump’ın bir daha kamu görevinde bulunamayacağı yönünde oylama yapacak. Bunun için Senato’da yarıdan bir fazla oy yeterli. 51 senatör buna destek verirse Trump’ın 2024 yılında yeniden aday olma umudunun biteceği anlamına geliyor. Ancak Senato’nun daha önce 3 yargıçla ilgili böyle bir karar aldığı, bu yönde kararın bir başkanla ilgili alınmadığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle böyle bir durumda sürecin Anayasa Mahkemesi’ne kadar gidebileceğini belirtenler de var.

Hatta görevden ayrılan bir başkanın daha önce Senato’da yargılanmadığını belirtip, Trump’ın Senato’da yargılanmasının bile Anayasa Mahkemesi’nde sonuçlanabileceğini iddia eden uzmanlar var. Peki, Trump’ın kamudan yasaklanması bir başka yöntemle gerçekleşebilir mi? Bazı uzmanlar Anayasa’nın 14. maddesine dikkat çekiyor. Bu madde Anayasaya karşı isyana ve ayaklanmaya karışanların federal bir görev almasını yasaklıyor. Bazı hukuk profesörlerine göre Kongre’nin her iki kanadında alınacak bu yönde karar Trump’ın gelecekte yeniden aday olmasını engeller. Kabul edilen azil kararında da Trump’ın gelecekte devlet görevinde çalışmasının engellenmesi gerektiği belirtiliyor. Bütün bu gelişmeler, tartışmalar Amerika’nın 46. Başkanı seçilen Joe Biden’ın yemin törenine sayılı günler kala yaşanıyor. Yemin töreninin yapılacağı başkent Washington’da olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Binlerce ulusal muhafız başkentin çeşitli yerlerinde ve Kongre çevresinde görev başında. Yetkililer işi bu sefer oldukça sıkı tutuyor