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  4. Senato Trump'ın azil yargılamasına başlıyor

Senato Trump'ın azil yargılamasına başlıyor

21.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

ABD Başkan Donald Trump’ın azil duruşması Senato’da bugün başlıyor. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın hazırladığı tasarı, duruşmalarda davacı ve savunma taraflarına tezlerini ortaya koymaları için 24'er saat söz hakkı veriyor.

Senato Trump'ın azil yargılamasına başlıyor

ABD Başkan Donald Trump’ın azil duruşması Senato’da bugün başlıyor. Yargılamada Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan kendi siyasi çıkarları için bazı soruşturmalar başlatmasını istemesinin ve Kiev’e askeri yardımı askıya almasının görevi kötüye kullanmak olup olmadığı karara bağlanacak. Trump ayrıca azil sürecinde Kongre’nin görevini yapmasına engel olmakla da suçlanıyor.

Duruşmayı Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts yönetecek. İlk olarak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın yargılama usulüyle teklif ettiği kurallar tartışılacak ve oylanacak.

McConnell'ın hazırladığı tasarıya göre davacı ve savunma taraflarının tezlerini sunmaları için toplam 24 saatleri olacak. Tarafların her birinin sunumu Senato’da iki iş gününü alacak; yani Senato 12’şer saat göre yapacak. Bu da duruşmaların gece geç saate kadar devam edebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Sunumların ardından Senatörler tarafları 16’şar saat boyunca sorgulayabilecek; ancak sürecin bu bölümüne bir gün kısıtlaması getirilmiş değil.

Tanık çağırılması ya da mahkemeye sunulacak belge talebi için oylama ise sorgu faslının ardından yapılacak. Senatörlere tanık ve belge konusunu tartışmak için dört saat verilecek.

Demokratlar, Temsilciler Meclisi’ndeki oturumlarda tanıklık yapmasına Beyaz Saray tarafından engel olunan kişilerin Senato’daki yargılamada kürsüye çıkarak ifade vermelerini istiyor. Ancak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell buna karşı çıkıyor.

Demokratlar’ın mahkeme emriyle Senato’ya çağırmak istediği isimler arasında Başkan’ın eski güvenlik danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney de var.

Başkan’ın hukuk ekibi hafta başında yaptığı açıklamada “Senato Anayasa’nın tehlikeli biçimde çarptırılması anlamına gelen tüm bu dayanaksız suçlamaları sert ve kesin bir şekilde kınamalı” ifadelerini kullandı. Temsilciler Meclisi’nin Senato’ya sunduğu azil maddelerinin doğrudan reddedilmesi gerektiği belirtilen açıklamada Başkan’ın derhal aklanması gerektiği kaydedildi.

Demokratlar, azil maddelerinin tartışılmadan reddedileceği hızlı bir yargılamaya karşı çıkıyor ve yeni tanık dinlenebilmesi, ek belgelerin sunuabilmesi için bastırıyor.

Türkiye saati ile akşam 8.00’de başlayacak Senato duruşmasının McConnell’ın sunacağı usul tasarısı nedeniyle Demokratlar ile Cumhuriyteçiler arasında ateşli tartışmalara neden olması bekleniyor.

Başkan Donald Trump, geçen yıl Temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon konuşmasında 2020 seçimlerinde siyasi rakibi olması muhtemel Demokrat Parti Başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütmesini istemek ve bu ülkeye yapılması planlanan 391 milyon dolarlık askeri yardımı bu soruşturmalar başlayıncaya kadar askıya almaya çalışmakla suçlanıyor.

Görevi kötüye kullanma ve Kongre’ye engel olmakla suçlanan Trump, ABD tarihinde azille karşı karşıya kalan dördüncü başkan.

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