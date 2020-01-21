Senato Trump'ın azil yargılamasına başlıyor

ABD Başkan Donald Trump’ın azil duruşması Senato’da bugün başlıyor. Yargılamada Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan kendi siyasi çıkarları için bazı soruşturmalar başlatmasını istemesinin ve Kiev’e askeri yardımı askıya almasının görevi kötüye kullanmak olup olmadığı karara bağlanacak. Trump ayrıca azil sürecinde Kongre’nin görevini yapmasına engel olmakla da suçlanıyor.

Duruşmayı Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts yönetecek. İlk olarak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın yargılama usulüyle teklif ettiği kurallar tartışılacak ve oylanacak.

McConnell'ın hazırladığı tasarıya göre davacı ve savunma taraflarının tezlerini sunmaları için toplam 24 saatleri olacak. Tarafların her birinin sunumu Senato’da iki iş gününü alacak; yani Senato 12’şer saat göre yapacak. Bu da duruşmaların gece geç saate kadar devam edebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Sunumların ardından Senatörler tarafları 16’şar saat boyunca sorgulayabilecek; ancak sürecin bu bölümüne bir gün kısıtlaması getirilmiş değil.