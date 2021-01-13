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“Senato Bu Hafta Yeniden Oturum Yapmayacak”

13.01.2021 22:18 | Son Güncelleme:
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“Senato Bu Hafta Yeniden Oturum Yapmayacak”

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın, Başkan Trump hakkındaki azil tasarısını görüşmek üzere bu hafta senatörleri derhal oturuma çağırmak için acil durum yetkilerini kullanmayacağı bildirildi

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın, Başkan Donald Trump hakkındaki azil tasarısını görüşmek üzere bu hafta senatörleri derhal oturuma çağırmak için acil durum yetkilerini kullanmayacağı bildirildi. Açıklama, McConnell’ın sözcüsü tarafından yapıldı.

Sözcü Doug Andres, Washington Post gazetesi muhabirinin Twitter’de paylaştığı haberi doğruladı. Habere göre, McConnell’ın ekibi, Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer’i arayarak, Cumhuriyetçi senatörün, 2004 tarihli acil durum yetkilerini kullanarak Senato’yu planlanandan erken bir tarihte yeniden oturuma açma niyetinde olmadığını iletti. Dolayısıyla Senato’nun Cuma gününden önce ya da takvime göre ilk olağan oturumun planlandığı 19 Ocak’tan önce yeniden toplanmayacağı belirtiliyor.

McConnell'ın sözcüsünün bu açıklamasından sonra Senato'daki azil duruşmasının yemin töreninden önce olmayacağı neredeyse kesinleşti.

Reuters’ın daha önce geçtiği bir haberde, Senato’daki Cumhuriyetçi liderlerin, Temsilciler Meclisi’nin Trump hakkındaki azil tasarısını onaylaması halinde Cuma günü azil duruşmasına başlama ihtimalini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Takvime göre Senato’nun bir sonraki olağan oturumu Salı günü görünüyor. McConnell daha önce de, 100 senatörün tamamının rızası olmadan Senato’yu bu tarihten önce oturuma açamayacağını söylemişti.

Ancak Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, McConnell’in senatörleri Washington’a çağırmak için kullanabileceği araçların olduğuna işaret ederek, Cumhuriyetçi senatörü Temsilciler Meclisi’nin geçmesi beklenen azil maddesini görüşmek için bu araçları kullanmaya çağırıyordu.

Senato’da Cuma günü formalite niteliğinde bir oturum olması öngörülüyor ancak bu tür oturumlar çok kısa sürüyor ve herhangi bir yasal düzenleme ele alınmıyor.

Temsilciler Meclisi’nin, Başkan Trump’ı “ayaklanmayı kışkırtmayla” suçlayan azil tasarını Çarşamba günü ileriki saatlerde oylaması bekleniyor. Tasarı Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde beklendiği gibi onaylanırsa, azil gerekçeleri ve kanıtlar Senato’ya gönderilecek. Ancak tasarının başkan seçilen Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreninden önce mi yoksa sonra mı Senato’ya gönderileceği de henüz net değil. Bu adım atıldıktan sonra da Senato’da azil duruşması görülecek ve nihayetinde de Başkan’ın suçlu bulunması ya da beraat etmesi yönünde oylama yapılacak.

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