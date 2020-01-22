Senato, Demokratların "Beyaz Saray'dan belge" talebini reddetti

Schumer, benzer şekilde, Dışişleri Bakanlığından kayıt ve belge istenmesiyle ilgili yeni bir talebi Genel Kurula sundu, ancak bu talep de 47'ye 53 reddedildi.

Söz konusu talep 47 evete karşılık 53 oyla reddedilirken, tüm senatörlerin kendi parti çizgisinde oy kullanmaları dikkati çekti.

Bu bölümde Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Ukrayna soruşturması bağlamında Beyaz Saray'dan belge talep edilmesini öngören bir değişiklik önergesini Senato Genel Kuruluna sundu.

Senato Genel Kurulunda yerel saatle salı günü 13.00'te başlayan ve ilk azil duruşması Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki keskin ayrışmaları bir kez daha ortaya koydu.

Aynı şekilde Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesinden kayıt ve belge talep eden bir diğer önergede de yine 47'ye karşı 53 oyla kabul görmedi.

İlk azil duruşmasında Demokratlar adına savcılık görevi yapan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Senatoya ilave tanıklar çağrılabilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Trump'ın şahsi avukatı Jay Sekulow ise Trump'a yöneltilen suçlamaların "geçersiz" olduğunu, Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı bir koşula bağlı olarak askıya almadığını ve Demokratların delillerinin çoğunun "uydurma" olduğunu ifade etti.

- McConnell, tasarısını yumuşattı

Öte yandan dün her iki tarafa 2'şer gün üzerinden 24'er saat savunma için zaman öngören bir tasarı hazırlayan McConnell, bazı senatörlerden gelen tepkiler üzerine söz konusu bölümde esnekliğe gitti.

Mitch McConnell'ın tasarısının ilerleyen saatlerde Genel Kurulda oylanıp kabul edilmesi bekleniyor.

Azil yargılamasındaki kuralları belirleyen tasarının son haline göre, taraflara 3'er gün üzerinden 24'er saat ayrılması öngörüldü. Buna göre savunma ve davacı taraflar günlük 8'er saatten 3 günde savunmalarını yapabilecekler.