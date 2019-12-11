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Senato Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye’ye Yaptırım Tasarısını Onayladı

11.12.2019 20:45 | Son Güncelleme

Türkiye'ye yaptırımlar içeren tasarı, komisyonda 4’e karşı 18 “Evet” oyuyla kabul edildi. Komisyonda onaylanan tasarı, Senato genel kurulunda görüşülecek

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye’ye Yaptırım Tasarısını Onayladı

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun bugün görüştüğü, “ABD’nin Ulusal Güvenliğini Teşvik ve IŞİD’in Canlanmasının Önlenmesi” isimli, Türkiye'ye de yaptırımlar içeren tasarı, komisyonda 4’e karşı 18 Evet oyuyla kabul edildi.

Tasarıya, senatörler Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall "Hayır" oyu verdi.

Komisyonda oylama öncesinde konuşan, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Partili Jim Risch, “S-400 Türkiye topraklarında olduğu sürece F-35’leri alamayacak. Erdoğan’ı tercihlerini yeniden değerlendirme çağrısı yapıyoruz” dedi.

Tasarıya “Hayır” oyu verenlerden Senatör Rand Paul, Türkiye hakkında alınacak herhangi bir yaptırım kararında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve "Yaptırım ters tepki doğurabilir, Türkiye’yi Rusya’nın yörüngesine itebilir” ifadesini kullandı.

Paul ayrıca, olası yaptırımlar karşısında Türkiye’nin İncirlik Hava Üssü’nü karşı koz olarak kulllanabileceği ihtimali konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Rand Paul’un bu ifadeleri sonrasında tekrar söz alan Komisyon Başkanı Risch, “Türkiye’ye attığı adımların sonuçlarının olacağını göstermemiz gerek” dedi.

Yaptırım tasarısını Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch ile birlikte komisyona getiren Demokrat Senatör Bob Menendez de, “Dış politikamızın Türkiye tarafından rehin alındığına yönelik endişelerim var. Trump, Erdoğan’ın Suriye talebine göz yumdu. İstediklerini aldılar” sözlerini söyledi.

Daha sonra yapılan oylamada, senatörler Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall dışındaki 18 komisyon üyesi “Evet” oyu kullanarak tasarıyı komisyonda onayladı.

Komisyonda onaylanan tasarı, Senato genel kurulunda görüşülecek.

Tasarının kabulünden sonra Twitter’da Bob Menendez, “Türkiye’nin son bir yıl içindeki adımları sınırı aştı. Tasarı Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin davranışının kabul edilemez, S-400 alımının da savunulamaz olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor” mesajını paylaştı.

Komisyon oturumu sonrası VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan komisyon başkanı Jim Risch, “Komisyonda tasarıya güçlü destek geldi. Bundan sonra Senato Genel Kurulu’nda görüşülmesini sağlayacağız”dedi, azil süreciyle ilgili gelişmeleri kast ederek, genel kurula getirme konusunda belirli bir takvim olmadığını söyledi.

Türkiye’nin kararlarına müdahale etmek gibi bir amaçları olmadığını ifade eden Risch, komisyon sırasındaki sözlerini tekrarladı, “Ancak Türkiye’nin verdiği her kararın sonuçları olacağını anlaması gerekiyor” dedi.

Senatör Rand Paul’un İncirlik Üssü’yle ilgili getirdiği tartışma konusundaysa Risch, “Üs konusu karşılıklı anlaşmalar üzerinden müzakere edilecek bir husus” dedi.

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